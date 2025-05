Millionärstöchter im Clinch: Shania Geiss teilt heftig gegen Schwester Davina aus

Während Shania also über Marmor in der Küche, hochwertigen Parkettboden und edles Leder für ihre Wohnzimmermöbel nachdenkt, fällt Davina in der aktuellen TV-Folge durch permanente Sticheleien gegen ihre ehemalige Mitbewohnerin auf.

In direkter Nachbarschaft zu den Formel-1 -Ikonen Lewis Hamilton (40) und Max Verstappen (27) genossen die Geiss-Töchter in ihrer ersten eigenen Bude seither das privilegierte Teenie-Leben im Fürstentum. Doch damit ist vorerst Schluss …

Als Gäste der "Vogue"-Modenschau müssen die Millionärstöchter zusammen nach Paris reisen. © RTLZWEI

Ihr Schwesterherz meint, den Grund für diese ungewohnt offensiv aufgetragene Feindseligkeit zu kennen. "Davina ist eifersüchtig, dass ich so eine tolle Wohnung bekomme und sie nicht!", stellt sie klar - von ein Herz und eine Seele keine Spur mehr.

Shania moniert zudem, dass die 21-Jährige nun ganz plötzlich auch ihre Wohnung neu gestalten möchte, nur weil sie aktuell vielleicht etwas weniger Aufmerksamkeit bekomme als sie. Dieser Vorwurf schmeckt Davina gar nicht.

Im Einzelinterview holt sie zum Gegenschlag aus und betont: "Ich bin die Erstgeborene, also kann ich ja auch selbst entscheiden und habe genau die gleichen Rechte wie Shania auch – wenn nicht mehr!" Der Zwist hat sich inzwischen offenbar zu einer handfesten Grundsatzdiskussion ausgeweitet.

Wie der Zoff weitergeht, erfahrt Ihr in einer neuen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" am kommenden Montag, ab 20.15 Uhr, bei RTLZWEI. Zusätzlich steht für die beiden auch noch ein gemeinsamer Besuch der "Vogue"-Modenschau in Paris an. Werden sich die Geiss-Sprösslinge zu benehmen wissen?