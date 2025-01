Todesangst bei Davina: Geissens auf Bali mit Glut und brennenden Nüssen beworfen

Bali (Indonesien) - Andere Länder, andere Sitten: Das bekommen "Die Geissens" auf Bali hautnah zu spüren. Als Einheimische die Millionäre mit brennenden Kokosnüssen bewerfen, fühlt sich Davina (21) an ein Trauma erinnert. Todesangst macht sich breit!

In der neuen Staffel von "Die Geissens" ging es für die Millionärsfamilie aus Monaco unter anderem auch auf die indonesische Trauminsel Bali. © Bildmontage: RTLZWEI, Instagramdavinageiss (Screenshot)

Auf der indonesischen Trauminsel suchen Robert (60), seine Ehefrau Carmen (59) sowie ihre beiden Töchter nicht nur spirituelle Heilung ihrer zahlreichen Wehwehchen, sie wollen auch das dortige Neujahrsfest miterleben.

Und das hat es durchaus in sich: Das Quartett aus Monaco wird am Abend Zeuge, wie die Bewohner eines kleinen Ortes anlässlich des Festtages übergroße Pappmaché-Figuren in Brand stecken und mehr oder weniger kontrolliert abfackeln.

Außerdem wird auf dem Dorfplatz ein großer Haufen Kokosnüsse angezündet, mit denen sich die oberkörperfreien Einheimischen dann auf brutalste Art und Weise abwerfen, um die bösen Geister zu vertreiben. Auch Fußball wird mit der Glut gespielt - natürlich barfuß.

"Die Geissens" schauen sich das gewöhnungsbedürftige Spektakel aus nächster Nähe an und werden ebenfalls von Feuersplittern und glühender Asche getroffen. "Was geht denn hier ab?", fragt Robert amüsiert.

Alle Teilnehmenden haben zu diesem Zeitpunkt bereits etliche Brandmale und blutende Wunden auf ihren Körpern vorzuweisen. Irgendwann wird Davina das Treiben zu viel und sie will Reißaus nehmen.