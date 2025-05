Geissens-Hammer: So hat man die TV-Familie schon seit Jahren nicht mehr gesehen

Auch in der Wüstenmetropole öffnet ein Mega-Anwesen seine Türen. Hier können Robert und Co. auf einer Wohnfläche von 4000 Quadratmetern satte 17 Badezimmer, einen Platz für 15 Autos und einen begehbaren Tresor voller Uhren und Juwelen bestaunen.

In dem Spin-off gewähren Robert (62) und Carmen Geiss (60) gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Davina (21) und Shania (20) einmal mehr exklusive Einblicke in Anwesen, von denen Otto Normalverbraucher nur träumen können.

Zusammen mit ihren Töchtern Davina (21, 2.v.l.) und Shania (20) sorgt das Glamourpaar seit 2011 immer wieder für spektakuläre TV-Momente. © RTLZWEI

Natürlich hat aber auch die Wahl-Heimat der Millionärsfamilie einige prachtvolle Immobilien zu bieten. Seit mehr als drei Jahrzehnten leben Carmen und Robert bereits in Monaco. Dort besichtigen die beiden mit ihrer Maklerin eine sechsstöckige Villa.

"Wobei Villa hier der falsche Ausdruck ist, es handelt sich um einen Palast, der keine Wünsche offen lässt", heißt es vom Sender. Auch die Maklerin ist keine Unbekannte. Sie verkaufte dem Selfmade-Millionär Mitte der 90er-Jahre die erste Wohnung im Fürstentum.

"Die Geissens" bleiben damit am Montagabend omnipräsent. Zwischen Januar und April lief hier das Original-Format, seither sind Davina und Shania mit dem Ableger "We Love Monaco" um 20.15 Uhr zu sehen - und das sehr erfolgreich.

Am Montag gelang den Schwestern gar ein Quotenrekord. Die zwei Folgen erreichten 9,5 und 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, so viel wie noch nie. Selbst die Hauptserie konnte in der jüngsten Staffel von derlei Zahlen nur träumen. Chapeau!