Was passiert nach seinem Tod? Kult-Millionär Robert Geiss verrät intime Details über sein Erbe

Denn als die Familie im malerischen Küstenort Sanremo an der italienischen Riviera den Alters-Wohnsitz des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel besucht, kann Robert (60) nicht anders, als sich an den Schreibtisch des berühmten Wissenschaftlers zu setzen.

In der neuen Doppelfolge "Die Geissens" hat die berühmte Familie die Villa Nobel im italienischen Kurort Sanremo besucht. © RTLZWEI

"Ich muss mir nur die Farbe noch überlegen. Vielleicht kriegt Shania einen pinken und Davina einen lilanen", meint der Millionär in bekannt flapsiger Art. Und seine beiden Töchter? Die nehmen den Galgenhumor ihres Vaters gelassen. Davina lässt sich lediglich ein halb genervtes "Das wissen wir doch schon, Papa" entlocken.



Zumal es sich im Fall der Fälle bei "nur" einem Gebäude wohl lediglich um die Spitze des Eisberges handeln würde. Immerhin sollen die Geissens laut "Vermögen Magazin" über 100 Millionen Euro auf der hohen Kante liegen haben.

Damit ist auch klar: Sollten Robert und Carmen ihr Vermögen nach deutschem Erbrecht aufteilen, würde sich allein der Pflichtanteil, den Davina und Shania bekommen würden, auf mehr als 25 Millionen Euro belaufen - pro Kopf!

Der TV-Millionär kann sich also sicher sein, dass seine beiden Töchterchen auch nach seinem Tod wahrscheinlich nicht am Hungertuch nagen werden. Zumal auch Shania und Davina mit ihrer eigenen Show "We love Monaco" bereits in jungen Jahren ein stattliches Einkommen haben dürften.

Was sonst noch los ist bei der Luxus-Familie, erfahrt ihr am Montag ab 20.15 Uhr in einer neuen Doppelfolge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI.