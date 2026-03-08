Wegen Luxus-Debakel um Yacht: Carmen Geiss hat Angst vor Herzinfarkt bei Robert

Wegen des anhaltenden Yacht-Eklats um die "Indigo Star" fürchtet sich Carmen Geiss vor einem Herzinfarkt bei Ehemann Robert.

Von Maurice Hossinger

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Der teure Umbau der familieneigenen Luxus-Yacht "Indigo Star" verschlingt weiter jede Menge Kohle und Nerven! Das Drama geht mittlerweile sogar so weit, dass Carmen Geiss (60) einen Herzinfarkt bei Ehemann Robert (62) kommen sieht.

Vor Kurzem hat Robert Geiss eine Stammzellentherapie in Abu Dhabi ausprobiert. © RTLZWEI Schon seit acht Monaten (!) wird am persischen Golf am Aushängeschild der Protz-Familie geschraubt, gewerkelt und ohne Ende renoviert. Ein Ende ist offenbar aber trotzdem nicht in Sicht! Statt feierlicher Eröffnung und Seelenfrieden hat Carmen plötzlich nackte Angst um die Gesundheit ihres Ehemanns. "Wenn Robert so weiter macht, kriegt er noch einen Herzinfarkt", kontert die Kölnerin einen derben Wutausbruch des 62-Jährigen, der sich mit einem Arbeiter auf seiner Yacht fetzt. Die Geissens Robert Geiss will seine Fans nicht belügen: Was der Multimillionär jetzt offen zugibt Denn: Einer der Arbeiter widerspricht dem TV-Star und behauptet, er und Carmen hätten im Rahmen des Baus etwas falsch gemacht. "Du machst etwas falsch, du bist nicht professionell, sorry! Nicht ein Raum ist fertig! Das Problem ist, dass uns niemand versteht und alles geht schief", lautet die Knallhart-Ansage von Robert.

Überall Baustelle! Die "Indigo Star" ist auch nach fast neun Monaten Bauarbeiten noch immer nicht fertig. © RTLZWEI

Robert Geiss platzt vor laufender Kamera der Kragen