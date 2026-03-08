Wegen Luxus-Debakel um Yacht: Carmen Geiss hat Angst vor Herzinfarkt bei Robert
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Der teure Umbau der familieneigenen Luxus-Yacht "Indigo Star" verschlingt weiter jede Menge Kohle und Nerven! Das Drama geht mittlerweile sogar so weit, dass Carmen Geiss (60) einen Herzinfarkt bei Ehemann Robert (62) kommen sieht.
Schon seit acht Monaten (!) wird am persischen Golf am Aushängeschild der Protz-Familie geschraubt, gewerkelt und ohne Ende renoviert.
Ein Ende ist offenbar aber trotzdem nicht in Sicht! Statt feierlicher Eröffnung und Seelenfrieden hat Carmen plötzlich nackte Angst um die Gesundheit ihres Ehemanns.
"Wenn Robert so weiter macht, kriegt er noch einen Herzinfarkt", kontert die Kölnerin einen derben Wutausbruch des 62-Jährigen, der sich mit einem Arbeiter auf seiner Yacht fetzt.
Denn: Einer der Arbeiter widerspricht dem TV-Star und behauptet, er und Carmen hätten im Rahmen des Baus etwas falsch gemacht.
"Du machst etwas falsch, du bist nicht professionell, sorry! Nicht ein Raum ist fertig! Das Problem ist, dass uns niemand versteht und alles geht schief", lautet die Knallhart-Ansage von Robert.
Robert Geiss platzt vor laufender Kamera der Kragen
Dabei hätte eigentlich eine extra engagierte Innenarchitektin den Luxus-Umbau organisieren, kontrollieren und den Arbeitern tagtäglich über die Schulter schauen sollen - aber: Pustekuchen!
"Die Frau baut hier für wahnsinnig viel Geld Sachen ein, die danach schon direkt kaputt sind. Wie soll das erst aussehen, wenn wir wochenlang in der Hitze mit dem Bord unterwegs sind? (...) Hat die überhaupt schon mal ein Boot eingerichtet?" will Robert von Carmen wissen, die sich um die Architektin gekümmert hat.
Den Umbau in die Spur bringen soll schließlich eine zweite Innenarchitektin. "Wir gehen in den neunten Monat rein jetzt mit der Renovierung. Irgendwann ist auch mal gut. Sonst muss ich aufhören, es hat keinen Sinn."
Seine Töchter Shania (21) und Davina (22) wittern deshalb den großen Knall. "Jetzt ist es so weit: Papa zieht der 'Indigo Star' den Stöpsel und versenkt sie im Meer." Bevor das allerdings passiert, denkt Papa Robert darüber nach sein teures Schätzchen in die Türkei zu bringen und dort fertigstellen zu lassen.
Carmen dagegen ist mit ihrem Latein und ihren Nerven am Ende. "Ich könnte heulen! Robert reißt der Geduldsfaden und ich habe nur ein halb renoviertes Boot - Katastrophe!"
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 9. März, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI