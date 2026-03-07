Robert Geiss will seine Fans nicht belügen: Was der Multimillionär jetzt offen zugibt
Monaco - Erst kürzlich präsentierte Carmen Geiss (60) im Netz stolz ihre atemberaubende Bikini-Figur. Nur mit viel Wasser und Sport hat sie diese nicht erreicht - genauso wenig wie ihr Mann.
Immer mehr Prominente bekennen sich inzwischen öffentlich zur Wahrheit hinter ihrer erschlankten Körperform. In den allermeisten Fällen steckt die sogenannte Abnehmspritze dahinter. Auch das Millionärsehepaar aus Monaco schwört auf das umstrittene Produkt.
"Mein Erfolg mit der Abnehmspritze ist seit zwei Jahren perfekt", erklärt Robert Geiss (62) in einem aktuellen "Bunte"-Interview. "Fast 13 Kilo" ließ der passionierte Sammler von PS-starken Automobilen auf diese Weise in kürzester Zeit purzeln.
Inzwischen spritze sich auch seine Gattin, wie Robert weiter offenbarte. "Aber sie zieht das nicht so kontinuierlich durch wie ich." Laut Aussage des zweifachen Familienvaters nutze Carmen die Spritze nur ab und an, um ihr Traumgewicht zu halten.
Mit den Ergebnissen sind die TV-Stars ("Die Geissens") jedenfalls rundum zufrieden. Vor allem die "Jetset"-Interpretin heimste zuletzt diverse Komplimente für ihre Figur ein. Zu den Pool-Fotos schrieb ein User etwa beispielhaft: "Musste genau hinschauen, ob das wirklich Carmen ist, wow."
Auch andere Promis schwören öffentlich auf die "Abnehmspritze"
Nicht zu verharmlosen sind allerdings auch die Nebenwirkungen des Medikaments. Diese haben auch Carmen und Robert gespürt, wie sie erst kürzlich offen zugaben, ohne genauere Details zu nennen.
Matthias Tschöp von der Ludwig-Maximilians-Universität in München stellte im "Bunte"-Interview klar: "Nebenwirkungen wie Übelkeit sind meist vorübergehend, dennoch gehört diese Therapie in erfahrene ärztliche Hände."
Der mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftler gilt als einer der renommiertesten Forscher für molekulare Grundlagen von Diabetes und Adipositas. Mittel wie die Abnehmspritze stellen für ihn den Beginn einer neuen Ära der Stoffwechselmedizin dar.
"Für viele Patientinnen und Patienten bedeutet das nicht nur weniger Gewicht – sondern neue Gesundheit, neue Lebensqualität und oft auch ein Stück zurückgewonnene Würde", führte der Fachmann weiter aus.
Neben Robert und Carmen haben zuletzt auch schon Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) die Nutzung des Kilo-Killers zugegeben. TV-Ikone Michael Schanze (79) verlor durch das Hilfsmittel am Ende sogar satte 93 Kilogramm.
Titelfoto: RTLZWEI