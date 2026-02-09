Wirbel um Davina: Tochter von Millionär Robert Geiss bei illegaler Aktion erwischt
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Am Montagabend startet die neue Staffel von "Die Geissens". Zum Auftakt sorgt Davina (22) gleich mal mit einer verbotenen Aktion für Ärger. Das Ganze bleibt nicht ohne Konsequenzen.
In der neuen Doppelfolge flattert Multimillionär Robert Geiss (62) und seiner Familie eine Einladung vom Kulturminister von Abu Dhabi ins Haus. Die Wahl-Monegassen dürfen die Scheich-Zayid-Moschee besuchen, die weltweit zu den größten ihrer Art gehört.
Ein Besuch des heiligen Ortes ist allerdings nur in traditioneller Montur gestattet. Während sich seine Frauen am Tag des Ausflugs also voll verschleiert in schwarzen Roben zeigen, betritt Robert die Moschee im klassischen Scheich-Look.
Beim Gang durch die Hallen sorgt seine älteste Tochter dann für einen echten Aufreger: Davina macht heimlich Bilder für Instagram. Und als wäre das nicht schon pikierend genug, zieht die 22-Jährige dafür auch noch ihr Kopftuch ab. Ein absolutes No-Go in den Emiraten.
Prompt bekommt die schrecklich glamouröse Familie fortan einen Guide zur Seite gestellt. Als "Aufpasserin", wie Davina im Nachhinein vermutet. Auf Instagram postete sie später immerhin nur die Bilder mit Kopftuch.
Umbau der luxuriösen Familienyacht "Indigo Star" wird zum Millionengrab
Doch nicht nur in Abu Dhabi gibt es Ärger, auch in Dubai regiert das Chaos. Die "Indigo Star" wird innen und außen komplett umgebaut. Kostenpunkt: rund zwei Millionen Euro. Jeder Millimeter der 38-Meter-Yacht soll erneuert werden.
Nach über einem halben Jahr Renovierung folgt jedoch das böse Erwachen. Pfusch in der Detailverarbeitung, unfertige Arbeiten und ein Zustand, der für Carmen und Robert schlicht ein Horror ist. Statt Luxus herrscht Frust pur. Die Nerven der Millionäre liegen blank.
Denn der Zeitdruck steigt weiter, schließlich ist es wieder der große Traum, den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi direkt von ihrer Yacht aus zu verfolgen, um die Superstars der Zunft wie Max Verstappen (28), Lando Norris (26) und Nico Hülkenberg (38) vom Wasser aus anzufeuern - in allerbester Lage.
Plötzlich ist allerdings unklar, ob die "Indigo Star" überhaupt noch rechtzeitig fertig wird. Endet das Luxusprojekt im totalen Chaos? Als wäre das nicht genug, hat Robert im Dubai-Penthouse auch noch eigenmächtig eine Wand herausreißen lassen. Carmen ist fassungslos: "Rooooooobäääärt!"
Neue Folgen von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" gibt’s ab dem 9. Februar immer montags ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTLZWEI