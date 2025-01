05.01.2025 12:56 2.165 Zoll-Razzia bei den Geissens! Drogenspürhunde schlagen auf "Indigo Star" an

Am Montag startet eine neue Staffel von "Die Geissens" mit einem Drama: In Abu Dhabi gerät die Familie in eine Razzia. Und die Zollbeamten werden fündig.

Von Jonas Reihl

Abu Dhabi - Zum Auftakt der neuen Staffel von "Die Geissens" wollen Robert (60), Carmen (59), Davina (21) und Shania (20) eigentlich das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi besuchen. Doch eine Zollkontrolle macht der Luxus-Familie einen Strich durch die Rechnung ... Robert (60) und Carmen Geiss (59) sind bei der Zollkontrolle auf ihrer Yacht angespannt. © RTLZWEI Standesgemäß wollen die vier den Grand Prix im Wüstenstaat von ihrer Yacht aus verfolgen. Dafür hat Robert sogar extra Freund und Rennfahrer Nico Hülkenberg (37) kontaktiert, um einen der begehrten Anlegeplätze direkt an der Rennstrecke zu organisieren. Gesagt, getan - doch mit einem Problem hatten weder die Geissens noch Hülkenberg nicht gerechnet: Bevor die Familie in Abu Dhabi ankommt, wird ihnen mitgeteilt, dass sie erst einmal nicht anlegen dürfen. "Die meinten, wir kämen mit unseren Papieren hier nicht rein", erzählt Robert. Davon beirren lassen will sich der 60-Jährige allerdings nicht - im Gegenteil: Robert und Carmen sind sich sicher, die richtigen Papiere dabei zu haben und entscheiden kurzerhand, die Ansage zu ignorieren und ihre Fahrt fortzusetzen. Die Geissens Heiße Geissnacht: Davina und Shania Geiss in knapper X-Mas-Kluft, Carmen reagiert sofort! Die richtige Entscheidung, wie sich schnell zeigt. Denn tatsächlich gibt es schnell Entwarnung und die "Indigo Star" darf in Richtung des Hafens von Abu Dhabis weiterschippern. Bevor das Schiff allerdings anlegen kann, kündigt sich schon das nächste Drama an: Der Zoll will die 38 Meter lange Yacht durchsuchen. Zollbeamte werden auf Geiss-Yacht fündig - Familie darf Reise zunächst nicht fortsetzen Nachdem die Luxus-Familie endlich in Abu-Dhabi anlegen konnte, genießen Carmen und Robert das Formel-1-Rennen. © RTLZWEI "Wir haben jetzt hier angelegt an dem Waiting Key und warten jetzt auf die Zollkontrolle, auf die Zollinspektoren, die angeblich auch irgendwelche Drogenhunde und Sprengstoffhunde dabei haben, um das Boot zu checken", berichtet der angespannte Robert. Zwar könne sich die Familie selbst nichts vorwerfen, allerdings wissen Robert und Co. nicht, wer die "Indigo Star" vor ihnen gemietet hat. "Wir hoffen, dass die letzten Leute anständige Menschen waren, die das Boot gechartert haben und nichts vergessen haben", meint der Selfmade-Millionär. Doch dann der Schock! Die Zollbeamten des Wüstenstaates werden auf der "Indigo Star" fündig: Die Spürhunde sind auf Carmens chinesische Wundermedizin angeschlagen. Bevor die Familie ihre Reise fortsetzen kann, muss nun zunächst noch der Tresor geöffnet und der Inhalt kontrolliert werden. Die Geissens Wucherpreise für Dubai-Schokolade: TV-Star Robert Geiss knöpft sich seine Kritiker vor! Weil Robert und Carmen allerdings das Passwort für den Safe nicht kennen, droht das Wüstenrennen für die Geissens tatsächlich ins Wasser zu fallen. Glücklicherweise weiß der 60-Jährige aber, was zu tun ist. "Gott sei Dank hatte unser alter Captain Ivan noch den richtigen Code", berichtet der erleichterte Millionär. Damit kann der Tresor endlich geöffnet werden und die "Indigo Star" darf an ihrem Hafenplatz anlegen. Was sonst noch rund um die Luxus-Familie passiert, erfährst Du in zwei neuen Folgen von "Die Geissens" am Montag ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI.

