"Das wichtigste Shooting der Staffel": GNTM mit absoluter Premiere für "Harper’s Bazaar"

Unterföhring - Für die GNTM-Chefin Heidi Klum (50) ist es nicht weniger als "das wichtigste Shooting der Staffel". Und dieses Mal wird es bei " Germany's Next Topmodel " eine richtige Premiere geben.

"Ich glaube, ich wollte noch nie in meinem Leben irgendwas mehr", zeigt sich Lea (24) vorfreudig. Und ihr Mitbewerber Armin (27) stimmt – aus seiner speziellen Sicht – mit ein: "Als erster Mann da aufs Cover zu kommen, das wäre schon echt ein Traum."

Germany's Next Topmodel

"Dieses Jahr wird es gleich zwei Cover geben", so die Chefredakteurin des Magazins, Kerstin Schneider. "Ein männliches Model und ein weibliches Model."

Welcher dieser Jungs darf sich als erstes männliches Model auf der "Harper’s Bazaar" verewigen? © ProSieben/Sven Doornkaat

Frieder (25) fasst es wohl für alle Teilnehmer passend zusammen: "Das ist ein Foto, was das Leben verändern kann. Der Druck ist da, aber die Motivation ist höher."

Doch wie sang man einst bei einem internationalen Turnier in Deutschland: Dieser Weg wird kein leichter sein. Und das trifft wohl hier besonders zu.

"Beim Action Walk über eine tiefe Schlucht müssen die Models Mut beweisen und die Nerven bewahren", erklärt ProSieben in einer Presseerklärung, was auf die Kandidaten zukommt.

Am Ende des Gerüsts, auf dem drei Posen gemacht werden sollen, wartet ein 100 Meter tiefer Abgrund. Das alleine könnte schon für weiche Knie sorgen. Doch es gibt noch eine weitere Herausforderung.

"Am Anfang ist der Catwalk eigentlich recht stabil, aber umso weiter man über die Klippe läuft, desto mehr wackelt es", so Armin (27). Und so manch anderer muss etwas mehr über sich hinauswachsen als andere: "Ich habe Höhenangst! Das ist die größte Herausforderung bis jetzt", gesteht Jermaine (20).

Wer schafft es aufs Cover, für we kommt der Absturz im Kampf um die letzten Tickets? Wir erfahren es am Donnerstag ab 20.15 auf ProSieben und Joyn.