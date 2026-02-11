"Die Einzige, die mich vertreten konnte": Leni Klum übernimmt Heidis Platz in der GNTM-Jury
München/Los Angeles - Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" steht in den Starlöchern und beginnt bereits am Mittwochabend um 20.15 Uhr. 2026 drehte Heidi Klum (52) den Spieß um und beginnt mit den männlichen Kandidaten – gefolgt am Donnerstag von den Frauen. Doch plötzlich eine Überraschung: Tochter Leni Klum (21) sitzt im Jury-Sessel.
In der neuen Staffel hat sich Heidi Klum von starren Denkweisen abgekapselt.
"Man wächst mit der Zeit. Man passt auf und schaut, was gesellschaftlich um einen herum passiert", so die Model-Mama im Interview mit "Bild".
Gerade ihr Privatleben habe ihr dabei die Augen geöffnet: "Das ist ja bei meinen Kindern genauso. Die Welt hat sich verändert und damit auch meine Sendung." Man müsse eben "die Augen offenhalten und mitlernen".
Doch auch in der 21. Staffel kam es wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen. So bekam Klum plötzlich während den Dreharbeiten eine schlimme Lebensmittelvergiftung. "Bei mir ging gar nichts mehr. Komplett absagen wollte ich den Dreh aber nicht. Die Einzige, die mich vertreten konnte, war meine Tochter Leni."
So trat die 21-Jährige ganz unvermittelt in die Fußstapfen ihrer Mutter – und ist im TV-Trailer bereits mit Heidis legendärem Satz "Ich habe heute leider kein Foto für Dich" zu sehen. Für die 52-Jährige ein ganz besonderer Moment: "Ich finde, Leni hat das richtig gut gemacht. Sie wird auch als Gast-Jurorin in der Staffel dabei sein. Ich liebe ihre charmante deutsche Aussprache."
Kein Schutz für Heidis Favoriten bei "Germany's Next Topmodel"
Die Kandidaten und Kandidatinnen der neuen Staffel mussten sich zudem auf eine strenge Heidi Klum gefasst machen. Denn egal, wer zu ihren Favoriten zählt – wer nicht gut performt, fliegt raus.
"Ich suche immer den schwächsten Kandidaten aus der Woche. Da sind auch meine Favoriten nicht geschützt." Klingt erstmal hart, aber Heidi müsse gerecht bleiben. "Selbst wenn ich ihn oder sie schon im Finale gesehen habe. Wer bei einer Challenge scheitert, muss nach Hause gehen."
Heidi wolle ein echtes "Allroundtalent" am Ende auf dem Gewinner-Cover sehen.
Titelfoto: Montage: Daniel Graf/ProSieben/obs, Felix Hörhager / dpa, Annette Riedl/dpa