"Die Einzige, die mich vertreten konnte": Leni Klum übernimmt Heidis Platz in der GNTM-Jury

München/Los Angeles - Die neue Staffel " Germany's Next Topmodel " steht in den Starlöchern und beginnt bereits am Mittwochabend um 20.15 Uhr. 2026 drehte Heidi Klum (52) den Spieß um und beginnt mit den männlichen Kandidaten – gefolgt am Donnerstag von den Frauen. Doch plötzlich eine Überraschung: Tochter Leni Klum (21) sitzt im Jury-Sessel.

Die 21. Staffel "GNTM" mit Heidi Klum (52) startet am 11. Februar. © Daniel Graf/ProSieben/obs

In der neuen Staffel hat sich Heidi Klum von starren Denkweisen abgekapselt.

"Man wächst mit der Zeit. Man passt auf und schaut, was gesellschaftlich um einen herum passiert", so die Model-Mama im Interview mit "Bild".

Gerade ihr Privatleben habe ihr dabei die Augen geöffnet: "Das ist ja bei meinen Kindern genauso. Die Welt hat sich verändert und damit auch meine Sendung." Man müsse eben "die Augen offenhalten und mitlernen".

Doch auch in der 21. Staffel kam es wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen. So bekam Klum plötzlich während den Dreharbeiten eine schlimme Lebensmittelvergiftung. "Bei mir ging gar nichts mehr. Komplett absagen wollte ich den Dreh aber nicht. Die Einzige, die mich vertreten konnte, war meine Tochter Leni."