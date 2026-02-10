Gleich zwei Tage in Folge: GNTM mit Doppelstart – und einem Ex-Popstar als Teilnehmer
Unterföhring - Erstmals an einem Mittwoch startet in dieser Woche "Germany's Next Topmodel" in die nächste Runde. Aber keine Panik, auch der Donnerstag bleibt weiterhin fester Bestandteil im GNTM-Kalender.
Zum 21. Mal lässt Heidi Klum (52) Frauen – und seit Kurzem auch Männer – um ihre Gunst über diverse Untergründe und durch verschiedene Szenarien laufen.
Und auch in diesem Jahr gibt es eine Änderung: "Mein Geschmack ist: more is more is more", so die 52-Jährige, die selbst durch ein TV-Casting – damals bei Thomas Gottschalk – den ersten Schritt zum Model-Durchbruch schaffte.
Jeden Mittwoch und Donnerstag werden nun auf ProSieben (und Joyn) die Nachwuchs-Models ihr Bestes geben.
In den ersten beiden Ausgaben am 11. und 12. Februar vor den kritischen Augen von Modeikone Jean Paul Gaultier (73). Mittwochs laufen da die Männer, donnerstags die Frauen.
Bei den Männern hält man einiges an Überraschungen parat, denn neben einem Handball-Nationalspieler will es auch ein ehemaliges Mitglied der Casting-Band "Overground" wissen.
Bei Letzterem handelt es sich um Marq Porciuncula (39), der vor 22 Jahren in der Sendung "Popstars" zu den vier Gewinnern zählte, die ab dann gemeinsam um Chart-Platzierungen kämpften. Jetzt will er zurück ins Rampenlicht.
"Mondscheintarif"-Autorin unter den Teilnehmerinnen
Der Hamburger mit philippinischen Wurzeln bezeichnet sich selbst mit seinen langen schwarzen Haaren und den roten spitzen Fingernägeln als "androgynes Petit-Model".
Er konkurriert in der Show unter anderem mit Tony (31) aus Berlin. "Er kommt von der mecklenburgischen Seenplatte und ist Handballspieler der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft", teilte der Sender am Dienstag mit.
"Tony trägt Hörgeräte. Mit ihnen kann er hören und verstehen, ohne sie hört er nichts." Aber auch bei den Frauen sind nicht nur absolute Newcomer mit dabei.
Beispielsweise Schriftstellerin Ildikó von Kürthy (58). Ihr Debütroman "Mondscheintarif" wurde nur zwei Jahre nach Erscheinen verfilmt.
Sie hat es unter anderem mit Rückkehrerin und nach eigenen Aussagen einem "der bekanntesten Models der DDR", Anja (57), zu tun. Außerdem treten auch in dieser Staffel wieder Zwillinge mit an.
Das Double-Trouble heißt dieses Mal Janet und Juliet (24) und kommt aus Dortmund. "Germany's Next Topmodel" läuft immer mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
Titelfoto: ProSieben/Daniel Graf