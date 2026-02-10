Gleich zwei Tage in Folge: GNTM mit Doppelstart – und einem Ex-Popstar als Teilnehmer

Unterföhring - Erstmals an einem Mittwoch startet in dieser Woche " Germany's Next Topmodel " in die nächste Runde. Aber keine Panik, auch der Donnerstag bleibt weiterhin fester Bestandteil im GNTM-Kalender.

Wem wird dieses Jahr der Kopf rasiert? Hunderte Bewerberinnen und Bewerber wetteifern um die Gunst der Jury. © ProSieben/Daniel Graf

Zum 21. Mal lässt Heidi Klum (52) Frauen – und seit Kurzem auch Männer – um ihre Gunst über diverse Untergründe und durch verschiedene Szenarien laufen.

Und auch in diesem Jahr gibt es eine Änderung: "Mein Geschmack ist: more is more is more", so die 52-Jährige, die selbst durch ein TV-Casting – damals bei Thomas Gottschalk – den ersten Schritt zum Model-Durchbruch schaffte.

Jeden Mittwoch und Donnerstag werden nun auf ProSieben (und Joyn) die Nachwuchs-Models ihr Bestes geben.

In den ersten beiden Ausgaben am 11. und 12. Februar vor den kritischen Augen von Modeikone Jean Paul Gaultier (73). Mittwochs laufen da die Männer, donnerstags die Frauen.

Bei den Männern hält man einiges an Überraschungen parat, denn neben einem Handball-Nationalspieler will es auch ein ehemaliges Mitglied der Casting-Band "Overground" wissen.

Bei Letzterem handelt es sich um Marq Porciuncula (39), der vor 22 Jahren in der Sendung "Popstars" zu den vier Gewinnern zählte, die ab dann gemeinsam um Chart-Platzierungen kämpften. Jetzt will er zurück ins Rampenlicht.