Tschüss Deutschland, hallo USA: Heidi Klum verlegt "GNTM"-Finale nach Hollywood

Köln/Hollywood - Das Finale von " Germany's Next Topmodel " wird 2026 nicht wie üblich in Köln, sondern in Los Angeles stattfinden. Dort befindet sich auch die Wahlheimat der Model-Mama Heidi Klum (52).

Das GNTM-Finale 2025 fand noch in Köln statt. © Willi Weber/ProSieben/obs

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Heidi Klums Modelsuche sind bereits in vollem Gange. Gegenüber "Bild" äußerte sich Sendersprecher Christoph Körfer zum angepassten Finale: "Mit viel Hollywood. Mit viel Glamour. Mit vielen Stars."



Nach dem Allstars-Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr startet GNTM "mit einem neuen Konzept" und das Finale "steigt 2026 in Hollywood. Wann und wie, werden wir rechtzeitig verkünden."

Für Heidi also ein kurzer Arbeitsweg - immerhin wohnt die 52-Jährige schon seit mehreren Jahren zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (36) und ihren Kindern in den USA.

Berichten zufolge sind für die 21. Staffel zudem weitere Änderungen geplant. Demnach soll der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Folgen und dem Finale deutlich verkürzt werden.