Drei Tage vor GNTM-Finale: Show-Chefin Heidi Klum analysiert ihre Models

Unterföhring - In drei Tagen wird " Germany's Next Topmodel " 2023 gekürt. Fünf Frauen hoffen auf das Schönheits-Krönchen. Show-Chefin Heidi Klum (50) analysiert ihre Finalistinnen.

Sie trat vor gut 30 Jahren in der Casting-Show auf, bei der am Ende Klum als Siegerin ihre Karriere so richtig starten konnte: Nicole (49) aus Offenbach am Main.

Ein Power-Lob für eine echte Power-Frau geht in Richtung Bielefeld. Somajia (21) überzeugt durch ihre Persönlichkeit: "Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß, ihr zuzusehen."

Und auch das Stichwort "Spaß" passt auf die letzte Kandidatin in der Liste. Allerdings eher für ihr Umfeld: "Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht." Auch die 23-Jährige kann sich also gute Chancen auf den Sieg im großen Staffel-Finale ausmalen.

Wer es jedoch am Ende wirklich schaffen wird, entscheidet sich am Donnerstag, 15. Juni, auf ProSieben und Joyn. Dort wird ab 20.15 Uhr - live - entschieden, wer "Germany's Next Topmodel" in diesem Jahr wird.