GNTM: Heidis Sohn Henry groß angekündigt, doch dieser Auftritt irritiert völlig

Unterföhring - Riesig wurde es angekündigt, es war sogar die Headline der offiziellen Pressemeldung dazu: " Heidi Klums Sohn Henry macht Praktikum am GNTM-Set". Na, da waren wir doch alle sehr gespannt auf den 19-Jährigen. Doch dann kam alles ganz anders.

Heidi Klums (51, l.) Next Quoten-Lockvogel: Sohn Henry Samuel (19) hätte sicher spannendes Beitragen können – war aber nach wenigen Sekunden wieder vom Bildschirm verschwunden. © ProSieben/Max Montgomery

Kennt ihr diese Filme: Man sieht im Trailer einen absoluten Superstar und im Film stirbt er nach fünf Minuten und der Rest läuft ohne ihn weiter? Ja, auch ich habe damals die "Godzilla"-Karte gekauft um Bryan Cranston (69, "Breaking Bad") zu sehen – und mich dann geärgert.

So ging es am Donnerstagabend auch den GNTM-Fans, die sich auf den attraktiven Spross von Heidi Klum (51) gefreut haben.

Töchterchen Leni (20) kennen wir nun ja in allen Quoten-hebenden Outfits, da war es auch mal Zeit für deren Bruder. Immerhin feierte Henry Samuel (19) bereits sein Laufsteg-Debüt auf der Pariser Fashion Week.

Welche Tipps er da wohl für die Models hat? Was er wohl über seine Mutter erzählen könnte, um den Models zu helfen, den Fokus richtig zu legen? Antworten blieben aus.

Der groß angekündigte Teenie-Klum kam ins Bild – und war nach gefühlt fünf Sekunden wieder weg. Also ganz. Nicht nur bis zum nächsten Werbeblock. Was der Auftritt sollte? Weiß niemand. Was der Mehrwert war? Es gibt keinen.