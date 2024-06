Es ist kurz vor GNTM-Halbfinale! Wer sticht beim sportlichen Shooting die Konkurrenz aus?

Unterföhring - Ein letztes Casting, ein letzter Job. Um nichts weniger geht es in der letzten Sendung von " Germany's Next Topmodel " vor dem Halbfinale.

In diesem Jahr finden die vorletzte Runde und das große Finale innerhalb von nur zwei Tagen statt. Die Fußball-EM lässt grüßen. Doch das ist eh erst in der kommenden Wochen ein Thema.

Corps à corps trifft Haute Couture: Beim Fecht-Shooting müssen die Models die Balance zwischen Körperspannung und Lässigkeit finden. © ProSieben/Sven Doornkaat

Verständlich. Denn scheitern ist jetzt für niemanden mehr eine Option. Oder wie es Jermaine (20) passend formuliert: "Wir haben es schon so weit geschafft, wir haben so viel durchgezogen, so viel über uns selbst gelernt, so viele Erfahrungen gesammelt. Keiner will so kurz vor knapp gehen!"

Es ist die vorletzte Woche der ersten GNTM-Staffel, in der sowohl Frauen als auch Männer mit- und gegeneinander antreten. Und auch die erste Staffel, in der ein Zwillings-Bonus für einen potenziellen Rauswurf weniger sorgte.

In der vergangenen Woche entschied Show-Chefin Heidi Klum (51): "Ich habe mir überlegt, dass wir euch von jetzt an als ein Team sehen, anstatt dass ihr gegeneinander antretet."

Gemeint waren natürlich die beiden (beinahe) identischen Brüder Luka und Julian (24). Quasi eine spontane Wildcard. Aber für wen?

Am Donnerstag werden Creative Director und GNTM-Dauergast Thomas Hayo (55) und Fotograf Kristian Schuller (53) mit von der Partie sein. Wie gewohnt ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.