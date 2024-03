GNTM-Umstyling: Nerven liegen blank - aber nur bei Heidi Klums Männer-Models!

Es ist das inoffizielle Highlight der Staffel: das große Umstyling! In der sechsten Folge der 19. Ausgabe "Germany's Next Topmodel" standen Typveränderungen an.

Von Jan Höfling, Friederike Hauer, Marco Schimpfhauser

München - Es ist das inoffizielle Highlight der Staffel: das Umstyling! In der sechsten Folge der 19. Ausgabe "Germany's Next Topmodel" ging es in dieser Woche unter die Schere. Insgesamt 13 Kandidatinnen und Kandidaten waren fällig!

GNTM Staffel 19, Folge 6: Umstyling-Drama bei Heidi Klums Männer-Models! Kandidatinnen knallhart

Mit neun Stunden Umstyling-Zeit (vorher: links) sicherte sich Jana den Verwandlungsrekord. © ProSieben/Michael de Boer Die ersten Nerven lagen schon nach der Verlesung der "Glücklichen" blank - und zwar aus einem völlig überraschenden Grund: Xenia, die mit ihrer langen Mähne eigentlich ein nahezu perfektes "Opfer" für Model-Mama Heidi Klum (50) gewesen wäre, stand nicht auf der Liste. Zack wurden ihre Augen feucht. Ob es so einen Fall bei GNTM schon einmal gab? Wir können uns zumindest nicht daran erinnern! Nuri (22), Sara (28), Leoni (25), Stella (34), Lea (24), Jana (25), Fabienne (20), Lydwine (21), Alexandra (21), Mare (22), Armin (27) sowie die Zwillinge Luka (24) und Julian (24) bekamen einen neuen Look.

Germany's Next Topmodel So denkt Ex-Juror Bruce Darnell über die neue GNTM-Staffel mit Männern Vor allem die beiden Brüder, die extrem viel Wert auf eine identische Frisur legten, waren sichtlich angeschlagen. "Es ist schon wichtig, die gleiche Frisur zu haben", erklärte Luka kurz bevor Hairstylistin Wendy Iles, die an Stars wie Jennifer Lopez (54) oder Marion Cotillard (48) herumgeschnibbelt hat, und ihre Truppe unter skeptischen Blicken loslegten. Tja, damit war es ein Weilchen später - und nach "unfassbaren Schmerzen" durch das Färbemittel - dann vorbei! Während die ausgewählten Kandidatinnen die Sache allesamt überraschend locker und ohne ein Zucken geradezu zu genießen schienen und mit Seitenhieben gegen die Männer glänzen konnten, malträtierten diese zur Beruhigung einen mitgebrachten Druckball. Was allerdings auch nicht wirklich nicht half ...

Die Zwillinge Luka (24) und Julian hatten beim Umstyling nur bedingt Spaß. © ProSieben/Richard Hübner

Letztendlich bekam Armin laut eigener Aussage seinen raspelkurzen "Kindergartenhaarschnitt" verpasst, die Zwillinge einen strahlend blonden Kopf mit unterschiedlicher Haarlänge, wobei Klum mit einer kleinen Schere gar selbst kurz Hand anlegte. Verrückt: Nach all dem Drama im Vorfeld sowie während des langen Umstylings waren sogar alle drei mehr als zufrieden mit ihren Frisuren. Den Rekord für die längste Verwandlungsdauer sicherte sich übrigens Jana - mit sagenhaften neun Stunden. Am Ende des Abends, einem durchaus anspruchsvollen Walk über eine langgezogene Treppe, den Klum gemeinsam mit High Fashion Model Jourdan Dunn (33) bewertete, mussten Franz (19), Livingsten (23) und Leoni die Segel streichen. Einen Polizeieinsatz gab es zuvor ebenfalls noch - aufgrund zu heller Strahler beim Shooting, die für Flugzeuge im Landeanflug zu einem Problem wurden.

Ganz in weiß ging es für die Models zum großen Schaulaufen – und ums Weiterkommen. © ProSieben/Michael de Boer

Keine Tränen? Keine Tränen! Die zehn ausgewählten Kandidatinnen freuten sich sogar über ihr Umstyling! Die Ergebnisse ließen sich auch sehen. © ProSieben/Michael de Boer

GNTM Staffel 19, Folge 5: Zwillings-Duo leistet sich üblen Fauxpas, Felice zerlegt Catwalk-Beleuchtung

Wild, wilder, die Outfits der dieswöchigen Ausgabe von "Germany's Next Topmodel", welche die Nachwuchsmodels an den eigenen Körpern mit möglichst viel Energie über den Catwalk bringen und dabei natürlich Ausstrahlung beweisen sollten. Das gelang mal ganz gut, mal aber auch weniger gut - viel Haut und Tränen inklusive. Verantwortlich für die sehr interessanten Stücke war Designerin Marina Hoermanseder (38), die weltweit für ihre extravaganten Ansätze in puncto Kleidung bekannt ist - und sich bei GNTM natürlich einmal mehr sehr zur Freude von Model-Mama Heidi Klum (50) auch vollends ausleben konnte. Das Männermodel Jon Kortajarena (38) machte die Jury-Runde perfekt, was bei manchem Kandidaten und mancher Kandidatin für rote Bäckchen sorgte. Sara (28) räumte sogar ein, dass der Spanier ihre erste große Liebe gewesen sei! Große Gefühle ... Weniger Spaß hatten beim Laufstegtraining dann Lilian (24), Marcia (23) sowie Fabienne (20) - für zwei sollten die Probleme schlussendlich Folgen haben. Zunächst sorgten jedoch die beiden Zwillinge Luka und Julian (beide 24) für einen eigentlich unentschuldbaren Fauxpas - beide mussten beim Anblick eines Outfits der Designerin lachen, was diese persönlich nahm. "Die lachen meine Kollektion aus", stellte Hoermanseder fest. Versuche, sich noch rauszureden, waren dann weniger elegant als der eigene Walk zum Abschluss. Die gute Nachricht für das Duo: Direkte Auswirkungen hatte die Nummer nicht. Felice (20) erlebte beim Höhepunkt der Folge ihr ganz eigenes Drama - zu große Schuhe sowie ein Tritt auf die Beleuchtung des Walks. Wenig überraschend war für die 20-Jährige in dieser Woche Endstation. Auch Lilian und Marcia, die von ihrem Aus geschockt war und ihr Outfit verantwortlich machte, sind raus. Für den Rest steht in der nächsten Folge das Highlight der Staffel auf dem Programm: das Umstyling! Ob die Resultate so wild werden wie die Hoermanseders Klamotten?

GNTM Staffel 19, Folge 4: Häuserkampf auf Teneriffa und vier Rückflug-Tickets

Der Wettkampf bei "Germany's Next Topmodel" an diesem Donnerstag begann mit einem Pärchen-Duell-Shooting. Zwei Personen vor der Linse, zweimal wurde ausgelöst – abwechselnd von den Nachwuchsmodels selbst per Fernauslöser. Der jeweilige Gewinner durfte in die Marketing-Kampagne mit Heidi – und war automatisch für die nächste Runde qualifiziert. Im Anschluss sollte ein Showdown auf Teneriffa stattfinden. Gast-Jurorin war die Schauspielerin Elizabeth Hurley (58). Sie urteilte am Ende auch an Heidis Stelle über die Models. Die Chefin fühlte sich nach Reisestress und Strand-Shooting nicht wohl. Doch vor dem Beach-Posing gab es Zwangs-Grüppchenbildung – dank kleiner Unterkünfte. Bei den nach Geschlechtern unterteilten Schlafgemächern haben sich die Frauen konfliktfreier einigen können. Hingegen musste Lucas (24, Norderstedt) vor den Jungs mal eine klare Ansage machen – und schon war das Thema ausdiskutiert und der Burgfrieden kehrte ein. Doch die ganze Aufteilung war ohnehin bald Makulatur, da ja das Strand-Shooting noch anstand. Klum griff da noch selbst zur Kamera und hatte schnell ihr größte Wackelkandidatin auserkoren: GNTM-Wiederholungstäterin Tracy (26, Essen). Sie war in der vergangenen Staffel nach fünf Folgen freiwillig ausgestiegen. Sollte die Reise dieses Mal noch eher enden? Die Antwort: Ja! Yanik (20, Gladbeck), Bao-Huy (22, Köln), Vanessa (22, Viernheim) und Tracy haben ihre Koffer umsonst ausgepackt.

GNTM Staffel 19, Folge 3: Jean Paul Gaultier wählt aus - "Geschockt, wer hier alles rausfliegt"

Bevor die Models ihre erste Fashionshow der Staffel laufen durften, hieß es Abschied nehmen: Heidi hatte im Casting zu viele Teilnehmer ausgewählt! Bei acht Kandidaten sah Gastjuror Jean Paul Gaultier (71) nicht genug Potenzial und schickte sie prompt wieder nach Hause. "Ich bin geschockt, wer hier alles rausfliegt", so Lucas (24, Norderstedt) überrascht. Bei der Modenschau der deutschen Designerin Jasmin Erbas ging es dann ans Eingemachte. Gute Nachrichten gab es für Pitzi (33, Hamburg), der die Show eröffnen durfte und Felix (20, Passau), der die Show schließen durfte. Bei Nuri (22, Berlin) flossen dann schon beim Fitting die Tränen, weil sie zunächst kein Kleid fand, in das sie hineinpasste. Drama gab es auch bei Mare (24, Gmund am Tegernsee), der Fabienne (20, Solingen) kurz vor der Show aufs Kleid getreten war und für einen Riss gesorgt hatte. Die hohen Schuhe wurden in Kombination mit dem glatten Laufsteg zur teils gefährlichen Kombination: Nach einem Wackel-Walk, knickte Jana (24, Leimersheim) schmerzhaft um und musste, auf ein Produktionsmitglied gestürzt, hinter die Kulissen humpeln. Auch die Männer hatten zu kämpfen: "Wurde luftiger", stellte Lucas fest, dessen Hose beim Walk am Gesäß riss. Nach der dieswöchigen Show folgte die zweite Runde Rausschmiss: Weitere sieben Kandidaten mussten ihre Sachen packen. Mit den verbleibenden Models geht es in nächsten Folge auf eine große Reise - und zwar ins sonnige Teneriffa.

GNTM Staffel 19, Folge 2: Eine königliche Schönheit und ein Serien-Star

Inzwischen kann man zwar als erfahrener Zuschauer immer noch grob vermuten, wer es wohl in die nächste Sendung schafft, doch öfter sägt Show-Chefin Klum überraschend ab – oder winkt durch. Bei den Jungs wurde es besonders majestätisch: Der singende Ghana-Prinz Marvin (22, Prinz der Stadt Suma-Ahenkro) konnte die Chefin mit Auftreten und Personality überzeugen. Ebenso wie die androgyne Politikwissenschaftlerin Lilli (22, Mannheim), Transfrau Nuri oder den Fans von "Köln 50667" bereits bekannte Lucas, dem Darsteller der Serien-Figur "Stevie". Damit stehen für die Kandidaten die jeweiligen Geschlechtergruppen fest. Und wie es beinahe zu erwarten ist: Erste Romanzen scheinen sich bereits abzuzeichnen. Doch sicher war hier niemand. "Ich war gestern so euphorisch, (...) dass ich viel zu viele ausgewählt habe", gestand sich auch Klum letztlich rückblickend ein. Schock! Der ideale Weg zum Aussortieren: Noch vor der ersten Fashion-Show eine Rauswurf-Runde ansetzen und zusammen mit Designer-Ikone Jean Paul Gaultier (71) über die frisch gestressten Nachwuchsmodels richten. Knallhart wie wir es kennen! Doch wer sich am Ende zu früh gefreut hat, erfahren wir bei "Germany's Next Topmodel" erst in der nächsten Woche.

GNTM Staffel 19, Folge 1: Offenes Casting, Männermodels und "eine gewisse Magie"

In der ersten Folge der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" gab es für die Zuschauer vor allem eins: jede Menge Möchtegern-Models. Eine Vorauswahl hatte Heidi schon getroffen. Darunter auch ihr erstes potenzielles Männer-Model: Niklas (30, Norderstedt) entdeckte sie ausgerechnet im Flugzeug. Kann der Kabinenchef auf dem richtigen Catwalk beeindrucken? Weitere Teilnehmer sucht sich Heidi beim offenen Casting in Berlin aus. "Die Menschen, die ich auswähle, müssen eine gewisse Magie besitzen - das ist mir wichtig", stellt das Supermodel klar. Bei mehr als 10.000 Interessenten ist es also zu Beginn der Show eher die Frage, wer dabei ist - und nicht, wer "raus" ist. Diese entsprechenden Kandidaten konnten Heidi schon von sich überzeugen. In der Folge nächste Woche geht es dann auch direkt ans Eingemachte, wenn Fotoshootings, Job-Castings und natürlich auch ein Walk gemeistert werden müssen.