Germany's Next Topmodel: Hier guckt man Sprunggelenken beim Überdehnen zu

Am Ende war Best-Ager Nicole (49) seine erste Wahl. Sie hatte ihn schon begeistert, als sie zum Casting den Raum betrat. Doch der Mode-Designer konnte am Ende nicht anders: "Ich werde jetzt noch ein Model buchen, die es mir echt nicht leicht gemacht hat heute."

Mode-Designer Kilian Kerner (43), Show-Chefin Heidi Klum (49) und Mode-Journalistin Anna Dello Russo (61) hatten einiges zu kommentieren. © ProSieben/Sven Doornkaat

"Du hast genau das, was ich haben will." Aber: Der Catwalk wird 200 Meter lang sein. "Tu mir den Gefallen", so Kerner mit betenden Händen, "und lern in den nächsten Tagen laufen."

Er sollte nicht enttäuscht werden - ganz im Gegenteil. Nina nutzte ihre Chance und begeisterte den Gast-Juroren dieser Ausgabe: "Und genau das werde ich Heidi sagen", versprach Kerner.

Doch auch Fingernägel-Experte "Neonail" und Handtaschen-Label "Zoé Lu" hatten noch Jobs im Gepäck und luden zum Casting.

Olivia (22) konnte die drei Jury-Powerfrauen von "Neonail" von sich überzeugen.

Für die anstehende Launch-Kampagne von "Zoé Lu" durfte Ida (23) die Hauptrolle in einem Social-Media-Video übernehmen. "Es wurde endlich Zeit, dass ich wieder mal meinen Namen höre", meinte die 23-Jährige nach der Verkündung der Gewinnerin für den letzten Job der Casting-Woche.

"Ida hat unsere Erwartungen übertroffen", lobten die beiden Casting-Chefinnen das Nachwuchs-Model.