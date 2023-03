GNTM: Extravagante Looks, nackte Haut und ein verrückter Hutmacher

Unterföhring - Miley Cyrus (30), Channing Tatum (42), Margot Robbie (32), Samuel L. Jackson (47), Megan Fox (36): Sie alle standen bereits vor seiner Kamera. Nun lädt Fine-Art-Fotograf Brian Bowen Smith (53) bei " Germany’s Next Topmodel " zur Teeparty.

"Mit dem Hut will ich spielen und facettenreiche Posen anbieten", zeigt sich zumindest Kandidatin Tracy (25) einsatzfreudig.

Germany's Next Topmodel

Er war somit der erste Schweizer, der in dieser Staffel den internationalen Designer-Wettkampf für sich entscheiden konnte.

Yannik Zamboni (36), seines Zeichens Mode-Designer der Marke Maison Blanche, hat im September 2022 in der dritten Staffel von Heidi Klums US-TV-Format "Making the Cut" gewonnen.

Germany's Next Topmodel

Am Ende muss man auch die Jury überzeugen. Und dieses Mal steht ein Mann an Klums Seite, der genau das erst vor wenigen Monaten erfolgreich gemacht hat.

Wer im Szenario des verrückten Hutmachers abliefert, hat gute Chancen, weiter in der Show zu bleiben.

Verrutschen sollte hier besser nichts. Die Outfits sind extravagant und teilweise sehr knapp an mancher pikanten Stelle. © ProSieben/Richard Hübner

Unter dem Motto "Strong & Powerful" werden die außergewöhnlichen Looks von den Models präsentiert. Viele Cut-Outs, zerrissener Stoff, alles überwiegend in Weiß.

"Sehr selbstbewusst, tough und 'I don’t give a fuck'", beschreibt Yannik Zamboni den anstehenden gender-inklusiven Walk, den er von den Nachwuchs-Models erwartet.

Er verlangt große, schnelle Schritte und breitbeinige Posen, die Kraft und Stärke ausdrücken.

Gemeinsam mit Klum besucht er persönlich am Tag vor dem Entscheidungswalk die Models in ihrer Villa, um den Frauen zu sagen und zu zeigen, worauf es ihm ankommt.

Wer das am Ende am besten umsetzt, erfahren wir am Donnerstag, ab 20.15 Uhr bei ProSieben.