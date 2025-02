GNTM extrem: Klum kegelt mehr als 20 Kandidatinnen in nur einer Show raus

Unterföhring - Tausende Frauen wollten bei der 20. Staffel " Germany's Next Topmodel " antreten. 100 durften zum Casting, knapp die Hälfte von ihnen kam eine Runde weiter. Jetzt hat Show-Chefin Heidi Klum (51) erneut radikal den Rotstift angesetzt und mehr als 20 der 49 Damen rausgeworfen - in nur einer Folge.

Kurz vor dem großen Auftritt vor Publikum hatten die Nachwuchs-Models die Chance, ihren Walk zu trainieren. © ProSieben/Daniel Graf

Zusammen mit Designerin Lessja Verlingieri (40) und dem vor allem in den 90er-Jahren gefeierten Supermodel Kristen McMenam (60) machte sich Klum auf, etwa die Hälfte von ihnen zu rasieren.

In der Sendung zu sehen war natürlich auch Töchterchen Leni Klum (20).

Ihr hat die Mama offenbar am Morgen ein derart transparentes Kleid rausgelegt, dass man in der Nachproduktion an gewissen Stellen einen Filter draufklatschen musste.

Der von vielen erwartete "Twin-Bonus" griff in dieser Staffel übrigens nicht: Die blonden Zwillinge Nicole und Sonja (26) waren ebenfalls Opfer der Schrumpf-Aktion. Sie sagten bereits, dass sie keine Catwalk-Erfahrung hätten.

Und ausgerechnet auf dem Laufsteg sollte sich entscheiden, wer bleiben darf und wer gehen muss: "Sie guckt so ein bisschen, als hätte sie sich im Wald verirrt und weiß nicht, wohin", gab Klum ihr Statement während des Walks an ihre Jury-Kolleginnen ab, als Sonja lief.