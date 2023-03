GNTM-Gewinnerin Simone Kowalski: Was sagt sie zu dem Statement von Heidi Klum?

Heidi Klum (49) kürte Simone Kowalski (25) in der 14. Staffel zu "Germany's Next Topmodel": Heute gehört Simi zu den größten Kritikerinnen der Show. © Screenshot Instagram/simi.kowalski, Rolf Vennenbernd/dpa (Bildmontage)

Das verdeutlichte Simi nun in einem Post, den sie während der Ausstrahlung der aktuellen GNTM-Folge am gestrigen Donnerstagabend bei Instagram veröffentlichte.

In einem kurzen Videoclip ist zu sehen, wie Simone in ihrer Wohnung zu "Locked Away" von R. City die Hüften schwingt und zufrieden dabei lächelt. "Während Ihr alle Germany's Next Topmodel guckt, habe ich 90 min lang beim Bikram Yoga geschwitzt. Eine Reise, die ich wegen emotionaler und vor allem physischer Schmerzen begonnen habe", kommentierte die 25-Jährige dazu.

Simone Kowalski hatte sich nach ihrem GNTM-Sieg 2019 plötzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich auf Bali eine Yoga-Auszeit genommen. Anschließend erhob sie schwere Vorwürfe gegen die Castingshow.

Trotz einer Fußverletzung sei sie etwa in viel zu großen Schuhen auf den Laufsteg geschickt worden. Noch immer leide sie unter den Folgen. "Das hat meinen Körper zerstört", erklärte Simone im vergangenen Jahr.

Und sie bleibt auch heute dabei, dass ihr die Modelshow alles abverlangt habe: "Aber ich bin viel stärker zurückgekommen", so die 25-Jährige. "Denkt dran: Nach einem Sturm kommt die Sonne zurück."