GNTM: Nach Heidi-Klum-Statement kündigt Kritikerin Lijana Kaggwa Gegenschlag an

Kassel - Zu Beginn der neuen Staffel von " Germany's Next Topmodel " (GNTM) setzte Model-Ikone Heidi Klum (49) einen Paukenschlag: Sie bezog Stellung zu den vielfältigen Kritikpunkten an der Casting-Show, die im vergangenen Jahr für Aufruhr sorgten. Wohl schon bald wird sie genau von jener Ex-Kandidatin eine Antwort erhalten, die den Skandal um die ProSieben-Show 2022 ins Rollen brachte.

Lijana Kaggwa (26) nahm 2020 bei "Germany's Next Topmodel" teil. © Screenshot/Instagram/lijanarisen

Die Rede ist von dem Model Lijana Kaggwa aus dem nordhessischen Kassel. Die 26-Jährigem mit ugandischen Wurzeln, die sich auch als gesellschaftspolitische Aktivistin gegen Mobbing engagiert, veröffentlichte am heutigen Samstag um die Mittagszeit eine Instagram-Story, in welcher sie eine Reaktion auf das Heidi-Klum-Statement ankündigte.

"Und da die Gerüchteküche gerade brodelt - ... Heidi hat gesagt ... Lijana hat gesagt ... - finde ich, es wird Zeit für eine Runde 'true or false' ❤️‍🔥" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), ist im ersten Text-Block der Story zu lesen.

Darunter kommt ein Eingabe-Feld, in das die Followerinnen und Follower des Models ihre Themenvorschläge eintragen können. Darunter wiederum kündigt die ehemalige GNTM-Kandidatin an, bald mit einem YouTube-Video an die Öffentlichkeit gehen zu wollen.

Die 26-Jährige war 2020 als Kandidatin in der damaligen GNTM-Staffel aufgetreten. Im Sommer 2022 hatte sie dann mehrere Enthüllungsvideos veröffentlicht, in denen sie den Produzenten der Show von Heidi Klum unter anderem Manipulation vorgeworfen hatte.

In der Folge hatten sich zahlreiche andere frühere Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" ebenfalls zu Wort gemeldet und die Produzenten der Reality-Show kritisiert - eine regelrechte Skandal-Lawine kam ins Rollen.