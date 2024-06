GNTM-Halbfinale schon am Dienstag: Wer überzeugt beim Helikopter-Shooting, wer stürzt ab?

Doppelpack bei GNTM: In dieser Woche werden die Models gleich zweimal um die Gunst der Jury buhlen. Bereits am Dienstag steht das Halbfinale an.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Es ist Finalwoche bei "Germany's Next Topmodel"! Am Donnerstag entscheidet sich, wer Schönheitskönigin und -könig in der 19. Staffel werden.

Wer kuckt am Ende dumm aus der Wäsche? Am Dienstag müssen die Models den letzten Schritt ins Finale schaffen. © ProSieben/Sven Doornkaat Zuvor muss aber noch entschieden werden, wer überhaupt in der letzten Folge seine Skills im in-die-Kamera-Schauen präsentieren darf. Am Dienstag geht es ins Halbfinale. Ungewöhnlicher Tag für GNTM, aber da sich ab Freitag mehrere europäische Länder zum gemeinschaftlichen Ballspielen treffen, gibt es in dieser Woche das Posing-Doppelpack. "Meine Models werden Augen machen. Für mich wäre das nichts", so Show-Chefin Heidi Klum (51), die ansonsten ja nicht müde wird, zu unterstreichen, was man als Model alles machen muss und nicht "nein" sagen könne. Germany's Next Topmodel Strafbefehl gegen Ex-GNTM-Model Nathalie Volk erlassen! "Das Helikopter-Shooting steht an. Ich freue mich riesig! Wir haben das in der Vergangenheit schonmal gemacht, aber nicht so toll wie in dieser Staffel. Es geht hoch hinaus", verspricht Klum den Models und Zuschauern. Doch schon zuvor ahnen die Teilnehmer, was ihnen gleich blüht: "Wir sind in einem Hangar, wir haben Overalls, die aussehen, wie ein Outfit von einem Piloten und draußen steht ein Helikopter. Ich glaube, es ist klar, was wir machen", so Luka (24).

Leicht bekleidet, aber fester Stuhl: Die Looks des Modeschöpfers Yannik Zamboni müssen auf dem Catwalk (hier: Jermaine) überzeugend in Szene gesetzt werden. © ProSieben/Sven Doornkaat

Victoria's-Secret-Engel und Klum-Entdeckung als Gastjuroren