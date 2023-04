25.04.2023 11:53 GNTM lässt es krachen! Drei Jobs und ein Bällebad in Größe XXL

Drei Jobs in einer Woche! In der neuen Folge von "Germany's Next Topmodel" geht es für die Kandidatinnen um einiges. Auch der Entscheidungswalk hat es in sich.

Von Jan Höfling

München - Drei Jobs in nur einer Woche! In der neuen Folge von "Germany's Next Topmodel" geht es für die verbliebenen Kandidatinnen um einiges - und auch der Entscheidungswalk hat es erneut in sich. Die elfte Folge von "Germany's Next Topmodel" verlangt den verbliebenen Kandidatinnen sehr viel ab, bietet allerdings ebenso zahlreiche Chancen. © ProSieben/Sven Doornkaat "Ich erwarte von den Models, dass sie viel gelernt haben in den letzten Wochen", erklärt Kilian Kerner, der in der elften Folge der ProSieben-Sendung Models für seine Fashion-Week-Show sucht. "Dass sie Laufen gelernt haben. Und vor allen Dingen: dass sie richtig Bock haben, diese Show zu laufen." Was der Kampf um die begehrten Plätze vor allem für die GNTM-Teilnehmerinnen nochmals deutlich schwieriger macht, ist der Umstand, dass sie dabei auch direkte Konkurrenz aus der Modewelt haben. Stolze 700 Models wurden zum Casting in Berlin eingeladen, laufen können bei der Show allerdings nur insgesamt 28. Was für eine brutale Aufgabe! Germany's Next Topmodel Spaß-Befehl bei GNTM: Models auf XXL-Greifarm und erneuter J.Lo-Walk nach Hurrican Doch nicht nur diese verlangt den Kandidatinnen alles ab. Auch beim Casting für das Handtaschen-Label "Zoé Lu" sind jene entsprechend gefordert.

In mehrere kleine Gruppen aufgeteilt sollen die Models von Heidi Klum (49) innerhalb kürzester Zeit eine ansprechende Choreografie für einen eigenen Walk konzipieren, welche die Handtaschen des Kunden bestmöglich in Szene setzt. Dieser sucht explizit nach einem Model, das "sehr wandelbar" ist und über eine "positive Ausstrahlung" verfügt. "Germany's Next Topmodel": XXL-Bällebad als ganz besondere Herausforderung für Ida und Co. Ida (23) will auch im GNTM-Bällebad überzeugen. © ProSieben/Sven Doornkaat Die dritte Chance, einen begehrten Job zu ergattern und sich so für die Entscheidung am Ende der Folge einen Vorteil zu erarbeiten, bietet sich Olivia (22) und Co. beim "NÉONAIL"-Casting. Die Hamburgerin wird mit Blick auf das Honorar sogar emotional. "Sie [Olivias Mutter, Anm. d. Red.] hat viel für mich aufgegeben und war viel arbeiten, deswegen wäre es für mich ein großer Traum, ihr ein Stück davon zurückgeben zu können", erklärt die 22-Jährige, was sie im Erfolgsfall mit der Summe anfangen würde. Letztendlich steht allerdings der große Traum vom Topmodel an erster Stelle. Und dafür müssen die Teilnehmerinnen bei GNTM vor allem Klum von sich, ihrem Können und ihrem Willen überzeugen. Germany's Next Topmodel GNTM zwischen Comic-Walk und Tränen-Interview: Einer Kandidatin wird die Laufsteg-Challenge zum Verhängnis Das bedeutet: Am Entscheidungstag muss auf dem Catwalk eine gute Figur gemacht werden. Natürlich hat sich Klum etwas ganz Besonderes für diesen einfallen lassen, damit es den Modelanwärterinnen bloß nicht langweilig wird. "Germany's Next Topmodel": Heidi Klum hat ein entscheidendes Kriterium für den Walk vor Augen Für die Models gilt es deshalb, die Contenance zu bewahren. Statt auf einem regulären Untergrund müssen sie sich auf einem XXL-Bällebad beweisen. "Die große Herausforderung ist heute, sich den schwierigen Untergrund nicht anmerken zu lassen", schildert Klum. Es sei zwar in Ordnung, wenn nicht jeder Schritt sitze, "aber die Models müssen ein starkes Gesicht bewahren". Gemeinsam mit der 49-Jährigen wird Designer Kevin Germanier, dessen elegante Abendmode präsentiert werden soll, die Teilnehmerinnen bewerten. "Wenn ich falle, falle ich wenigstens schön", gibt sich Ida (23) im Vorfeld (noch) betont humorvoll. Das Resultat gibt es am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn zu sehen.

Titelfoto: ProSieben/Sven Doornkaat