GNTM-Martina im TAG24-Interview: So erfolgreich lief es für die Sieger-Mama nach der Show

Die ehemalige GNTM-Kandidatin traf im Januar ihr großes Vorbild, Maye Musk (74, l.). © instagram.com/martina.gntm22.official

Ihr Tipp für die neuen Kandidaten: "Habt Spaß! Es ist eine unglaubliche Reise."

Dass erneut Best-Ager-Models bei der Castingshow antreten, lässt "zwei Herzen" in ihrer Brust schlagen.

Denn zum einen freut sie sich, dass auch älteren Models erneut die Chance gegeben wird, auf der anderen Seite sorgt sie sich ein wenig um ihre Fans, die ihr vielleicht verloren gehen könnten, wie sie lachend erzählt.

Dabei gibt es gar keinen Grund zur Sorge. Schließlich steht das Mutter-Tochter-Duo demnächst für seine erste eigene Show "Be More - Be You" vor der Kamera.

In der Serie, die auf dem zu ProSieben gehörenden österreichischen Sender PULS 4 zu sehen sein soll, coachen sie Frauen beim Thema "Auftreten und Selbstbewusstsein".