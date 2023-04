GNTM mit Models am Haken: Doch wer ließ das J-Lo-Kleid floppen?

Los Angeles (USA) - In der neunten Folge der 18. Staffel von " Germany's Next Topmodel " ging es am Strand von Venice hoch her.

Maike (23, Hanau) zeigt beim Fotoshooting vollen Körpereinsatz und versucht mit sportlichen Posen zu überzeugen. © ProSieben/Richard Hübner

Um ein neues ausgeflipptes Foto zu kreieren, mussten die Models in einem gigantischen Spielautomaten posieren. Fotografin Sheryl Nields hatte eine klare Ansage: "Have fun! Go crazy!"

"Diejenige, die sich darin am meisten einfallen lässt, punktet natürlich am meisten bei mir", machte Heidi Klum (49) klar. Und schon baumelten die Kandidatinnen am XXL-Greifarm.

Der Spaß blieb dabei allerdings bei manchen auf der Strecke. Anya (19, Berlin) war ziemlich angespannt. Auch Ina (44, Neuss) und Mirella (20, Berlin) hatten Probleme beim Shooting. Selma (18, Berlin) hingegen beeindruckte in der Kralle. "Du warst mit die Beste", erklärte Heidi.

Am nächsten Tag sorgten zwei Teilnehmerinnen für Gesprächsstoff in der Villa. Dass Anya und Coco (21, München) mit dem Gedanken gespielt hatten aus der Show auszusteigen, kam bei den anderen Kandidatinnen nicht gut an.

In diese angespannte Stimmung platze Choreografin Nikeata Thompson (42). Die Gastjurorin der Folge trainierte mit den Models für den Elimination-Walk und sah noch Luft nach oben."Das kannst Du vor dem Kunden nicht machen", erklärte Nikeata zum Beispiel der viel zu schüchternen Mirella.

Konnten die Models ihre Kritik umsetzen?