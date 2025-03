GNTM: Models kämpfen mit Wasser, Heidi und Tom (erfolglos) gegen ihre Lust

München - Die Models haben bei " Germany's Next Topmodel " ums Weiterkommen gekämpft, Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) darum, nicht übereinander herzufallen. Das hat in beiden Fällen teils besser, teils schlechter geklappt.

Während beide die Finger kaum voneinander lassen konnten, kämpften die Models damit, nicht abzusaufen - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Catwalk im Müller'sches Volksbad , auf dem es um alles ging, hatte es in sich.

Woran Bill dies festmacht? An den vielen (gescheiterten) Versuchen seines Bruders, ihn zu verkuppeln.

Germany's Next Topmodel

Der Grund für den Besuch war aber natürlich nicht privater Natur. Das Duo sollte am Ende des Abends beim Entscheidungswalk einen prüfenden Blick auf die Männer werfen, danach beim Aussieben helfen.

Kaulitz bei GNTM? Richtig gehört! Und wo Tom ist, ist Bill meistens ebenfalls nicht weit. Das galt auch am Mittwochabend bei Folge zehn auf ProSieben .

Am Ende der zehnten GNTM-Folge mussten drei Models gehen. © ProSieben/Daniel Graf

Nur in knappen Badehosen bekleidet mussten die Teilnehmer auf einem im Wasser errichteten Steg aus Glas eine gute Figur machen. Ungeachtet der Tatsache, dass sie knöcheltief im Nass standen, und den kreischenden Kandidatinnen, die erstmals als Zuschauerinnen bei den Männern dabei waren.

Ein falscher Schritt und der Traum vom Triumph bei GNTM könnte ein für alle Mal ausgeträumt sein ...

Dagegen war das in der Episode vorangegangene Sedcard-Shooting vor dem Objektiv des Fotografen Yu Tsai trotz einiger Fallen Klums beinahe schon entspannend, vom Ausflug ins Hofbräuhaus, der natürlich nicht fehlen durfte, ganz zu schweigen.

Eine Aussage von Tom, der den Models kurzerhand ankündigte, dass diese Woche acht (!) Kandidaten am Ende ihre Sachen packen müssen, senkte das Stresslevel sicherlich nicht.

Ganz so viele erwischte es am Ende zwar nicht, mit Felix S. (30), Jonathan (25) und Ryan (22) flogen aber insgesamt drei Models raus. Für den Rest der männlichen Hoffnungsträger geht die Reise nun in die Vereinigten Staaten - und zwar nach Los Angeles.

Die nächste Folge "Germany's Next Topmodel" gibt es am Donnerstag (20.15 Uhr) auf ProSieben und bei Joyn zu sehen.