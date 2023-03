GNTM: Nackte Haut für die Jobs der Zukunft, Rebecca Mir gibt letzte Erfolgs-Tipps

Unterföhring - Es ist die Visitenkarte eines jeden Models und der Schlüssel zu künftigen Jobs: die Sedcard. In der sechsten " Germany’s Next Topmodel "-Ausgabe fallen speziell dafür nun die Hüllen.

Dass die Sedcards an dieser Stelle noch einmal aufgehübscht werden, ist kein Zufall. Im Anschluss geht es nämlich bereits zum ersten Casting der Staffel. Die Jagd auf die raren Jobs ist damit offiziell eröffnet.

Germany's Next Topmodel

Für die sechs Wackel-Kandidatinnen der letzten Folge schwebt außerdem ein zusätzliches Damoklesschwert über den Häuptern: Wer beim Fotoshooting am schlechtesten abliefert, muss bereits hier die Sendung verlassen.

Lediglich in Unterwäsche - und mit einer Info-Tafel mit Alter, Größe und Maßen als einziges Accessoire - stehen die Models vor der Kamera.

In der sechsten Folge der aktuellen GNTM-Staffel nimmt Rebecca Mir (31, l.) neben Show-Chefin Heidi Klum (49) Platz. © ProSieben/GNTM

Und der Kunde hat es in sich. Denn für ihn standen schon Models wie Lena Gercke (35), Pamela Reif (26), Jennifer Lopez (53) und - aktuell in jedem Werbeblock der Staffel - Heidi (49) und Leni Klum (18) vor der Kamera.

Profis wissen spätestens hier Bescheid: Es geht um das neue Kampagnengesicht für das Dessous- und Unterwäsche-Label "Intimissimi".

Eine Traum-Chance. "Ich glaube, ich würde in Tränen ausbrechen, wenn ich den Job bekommen würde, weil das so ein Riesen-Ding ist", zeigt sich Leona (21) entsprechend aufgeregt. "So einen Job zu bekommen, deutschlandweit gesehen zu werden, wäre der Wahnsinn. Wow."

Das Casting bringt jedoch noch einen weiteren Aspekt mit sich, wie Vivien (22) verstanden hat: "Das ist halt echt so der erste Schritt in das echte Model-Leben. Das macht das Ganze real."

Als Gastjurorin wird Rebecca Mir (31) neben Model-Mama Heidi Klum (49) Platz nehmen. Die frühere GNTM-Vize-Siegerin rät den aktuellen Teilnehmerinnen, sich trotz Stress auf dem Catwalk nichts davon anmerken zu lassen.

Ob das erfolgreich umgesetzt wird, sehen wir am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.