GNTM stockt richtig auf: Sechs neue Gesichter! Klum ist happy, Models eher nicht

München - Eigentlich wird Woche für Woche das Feld der Kandidatinnen bei " Germany's Next Topmodel " ausgedünnt. In der achten Folge der 18. Staffel ist nun jedoch das Gegenteil der Fall. Gleich sechs neue Teilnehmerinnen stoßen dazu!

Sechs neue Gesichter! Bei "Germany's Next Topmodel" erhalten die bisherigen Kandidatinnen noch einmal mehr Konkurrenz! © ProSieben/Richard Hübner

Charlene (52) aus Georgensgmünd, Ina (44, Neuss), Maike (23, Hanau), Nicole (49, Offenbach am Main), Marielena (52, Frankfurt am Main) sowie Zuzel (50, Kissing) sind ab sofort Teil der ProSieben-Sendung.

Zusammen mit den 13 Kandidatinnen, welche sich bisher behaupten konnten, geht der Kampf um die GNTM-Krone weiter. Und auf die Neuankömmlinge wartet ein entsprechend vollgepacktes Programm.

"Faires Spiel für alle", erklärt Model-Mama Heidi Klum (49), die sich über den Zuwachs freut. "Meine Newcomer-Models müssen heute nicht nur eine große Herausforderung meistern, sondern drei."

Klum will das Sextett am ersten Tag genauestens unter die Lupe nehmen. Der Auftakt hat es in sich.

Da Charlene und Co. zusätzlich natürlich einiges aufzuholen haben, steht zunächst das Shooting für das eigene Sedcard-Foto an. Danach müssen die Neuen zwei verschiedene Walk-Stile präsentieren. "Einen sexy Walk in Unterwäsche und danach den extravaganten Walk in den Outfits von Designer Yannik Zamboni", schildert Klum in freudiger Erwartung, was für alle ansteht.



An der notwendigen Motivation mangelt es nicht. "Ich nehme mir fürs erste Shooting vor, das richtig gut zu machen. Ich möchte Heidi überzeugen, dass die Entscheidung mich hier mitzunehmen, richtig war", so Stewardess Marielena.