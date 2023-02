Leipzigerin Slata rauscht bei "Germany's Next Topmodel" über Catwalk: "Kopf war komplett aus"

Slata (19) aus Leipzig nimmt bei der 18. Staffel von Germany's Next Topmodel teil. © ProSieben/Richard Hübner

Es ist Tag eins der neuen Staffel, und die Mädchen treffen in Los Angeles zum ersten Mal auf Jurorin Heidi Klum (49). Das sorgt bei vielen Teilnehmerinnen natürlich für pure Aufregung. In Grüppchen fahren die 29 Auserwählten (eigentlich 35 - der Rest kommt wegen Einreise-Problemen nach) im Cabrio vor.

Das bevorstehende Kennenlernen scheint bei Slata direkt eine Hautreaktion hervorzurufen: "Guckt mal, wie komisch farbig meine Beine werden!" Konkurrentin Anna kann bestätigen: "Ein bisschen fleckig, ja." Die 19-Jährige gibt zu: "Jetzt rutscht mir mein Herz in die Hose."

Schließlich brav in einer Reihe mit drei weiteren Models vor der Gastgeberin aufgestellt, bekommt sie dann doch recht souverän heraus: "Ich bin die Slata, ich komme aus Leipzig und ich studiere Jura im dritten Semester."

So weit, so gut. Doch nun steht der gebürtigen Russin mit der Vorliebe zu bunten Blazern auch noch eine Fashionshow mit Catwalk bevor. Da kommt die Nervosität wieder auf: "Ich kann gerade gar nicht reden, es ist so schlimm, aber ich rocke das jetzt", sagt sie kurz bevor sie in einem sehr freizügig geschnürtem Kleid von Designer Peter Dundas (54) den Laufsteg betritt. Und dann kann es ihr offenbar gar nicht schnell genug gehen.