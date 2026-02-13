Frauen starten in GNTM-Zirkus: Die gleiche Drama-Suppe wie immer – nur mit anderen Aufregern

Unterföhring - Am Donnerstagabend haben nun auch die Frauen die 21. Bühne von " Germany's Next Topmodel " betreten. Ob es hier geordneter zuging, als bei der " Freak-Show namens Männer-Casting " am Vortag, hat TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser verglichen.

Die sogenannten "Best Ager" werden in dieser Staffel wieder mehr in den Fokus gerückt. Kennt man ja. Mal sehen, ob jemand von ihnen im Finale landet. © ProSieben / Daniel Graf

Antwort: Nö.

Schönen Tag noch.

Ja, okay, gehen wir etwas tiefer in diese Aussage, die noch plumper war, als die Show selbst. Natürlich lief es ähnlich wie bei den Männern ab. Denn das Rezept ist nun mal das Rezept.

"Aufreger" und "Hingucker" kann man kaum noch trennen, die provokantesten Sprüche landen im Teaser und gefühlt haben alle eigentlich wegen Besonderheit XY ja schon den Titel in der Tasche – zumindest laut eigenen Aussagen.

Aber es geht auch anders: Wie Yanneck bei den Jungs, überzeugt beispielsweise Angie durch eine ehrliche und ruhige Art. Fast schon demütig. Zwischen den ganzen "Boah, was'n Rindvieh"-Emotionen braucht es halt auch ein "Die ist normal! Die muss gewinnen!".

Wie gesagt: Rezept ist Rezept. Egal, wie dieses Mal angeblich alles anders sein soll: Es ist und bleibt die alte Suppe.

Show-Herrin Heidi Klum (52) und Jury-Komplize Jean Paul Gaultier (73) lassen mal wieder die Frauen aufmarschieren und trennen mal wieder würdig von unwürdig für den mal wieder ausgeschriebenen GNTM-Titel. Siegerin kann mal wieder nur eine werden, wie Heidi mal wieder am Ende betont. Innovativ wie ein Billy-Regal.