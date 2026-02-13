Frauen starten in GNTM-Zirkus: Die gleiche Drama-Suppe wie immer – nur mit anderen Aufregern
Unterföhring - Am Donnerstagabend haben nun auch die Frauen die 21. Bühne von "Germany's Next Topmodel" betreten. Ob es hier geordneter zuging, als bei der "Freak-Show namens Männer-Casting" am Vortag, hat TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser verglichen.
Antwort: Nö.
Schönen Tag noch.
Ja, okay, gehen wir etwas tiefer in diese Aussage, die noch plumper war, als die Show selbst. Natürlich lief es ähnlich wie bei den Männern ab. Denn das Rezept ist nun mal das Rezept.
"Aufreger" und "Hingucker" kann man kaum noch trennen, die provokantesten Sprüche landen im Teaser und gefühlt haben alle eigentlich wegen Besonderheit XY ja schon den Titel in der Tasche – zumindest laut eigenen Aussagen.
Aber es geht auch anders: Wie Yanneck bei den Jungs, überzeugt beispielsweise Angie durch eine ehrliche und ruhige Art. Fast schon demütig. Zwischen den ganzen "Boah, was'n Rindvieh"-Emotionen braucht es halt auch ein "Die ist normal! Die muss gewinnen!".
Wie gesagt: Rezept ist Rezept. Egal, wie dieses Mal angeblich alles anders sein soll: Es ist und bleibt die alte Suppe.
Show-Herrin Heidi Klum (52) und Jury-Komplize Jean Paul Gaultier (73) lassen mal wieder die Frauen aufmarschieren und trennen mal wieder würdig von unwürdig für den mal wieder ausgeschriebenen GNTM-Titel. Siegerin kann mal wieder nur eine werden, wie Heidi mal wieder am Ende betont. Innovativ wie ein Billy-Regal.
Kein dramatischer Abgang ohne "You are beautiful"
Nach jedem Durchgang werden die Startnummern vorgelesen, die bleiben dürfen, der Rest kann nach Hause fahren. Diese Handvoll ist aber auch nur zur Hälfte weiter.
Ein paar davon dürfen in die nächste Runde – der Rest steht bis zur Verkündung sinnlos als lebende Deko rum – und darf damit doch noch Model-Luft schnuppern.
Natürlich muss auch ganz obligatorisch bei den Tränen-Nahaufnahmen der Gescheiterten "You are beautiful. No matter what they say", von Christina Aguilera laufen.
So will es das Gesetz und man will ja auch so tun, als würde auch nur der Ansatz einer Message in irgendwas stecken. Im Gegenzug ertappt man sich Chips auf der Couch futternd selbst dabei, wie man grenzdebil grinsend von der Freude der Weiterkommer angesteckt wird.
Na toll. Das Rezept funktioniert.
Die Vorschau für die kommende Woche verspricht viel Drama bei den Jungs. Ich habe ja den Verdacht, dass alles entspannt ist und nur so für den Teaser geschnitten wurde, aber mal abwarten. Dafür müssen die Teilnehmer dann richtig bescheuerte Klamotten tragen.
Aber so ist Fashion. Auch da muss man irgendwie auffallen. GNTM läuft immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn.
Titelfoto: Montage: ProSieben / Daniel Graf (2)