DDR-Covergirl bei "Germany's Next Topmodel": "Kenne die Juroren fast alle"

Dessau/Köln - In den 1980er-Jahren war sie eins der gefragtesten Models der DDR: Anja Kossiwakis (56). Nun legt es die gebürtige Dessauerin noch einmal darauf an und geht als "Best Ager"-Kandidaten bei der 21. Staffel von Heidi Klums (52) " Germany's Next Topmodel " an den Start. Der Auftakt ist ihr durchweg gelungen.

Anja Kossiwakis (56) bei der 31. Verleihung der Goldenen Henne 2025 in Halle (Saale). (Archiv) © IMAGO / pictureteam

"Ich wäre auch gern mit meiner Tochter hergekommen, aber die hatte keine Lust", scherzte die 56-Jährige, die vier Jahrzehnte Erfahrung als Model mitbringt, in der ProSieben-Show. "Ich hab’ schon in der DDR gemodelt und jetzt will ich es mal bei Heidi probieren."

Ihr letzter Job für L’Oréal in Paris liegt dabei erst zwei Jahre zurück. "Ich kenne Heidi ja auch persönlich, ich habe sie viermal schon getroffen. Ich kenne die Juroren fast alle, da ich seit 2013 als Fashion-Bloggerin und Fotografin arbeite."

Bei ihrem Probelauf auf dem Catwalk zieht das "Best Ager"-Modell aus Sachsen-Anhalt dann auch sogleich alle Blicke auf sich - auch den von Chefjurorin und Weltstar Klum: "Also dich habe ich doch schön öfters mal gesehen", grübelte die Frau von Tom Kaulitz (36).

Kossiwakis antwortete selbstbewusst: "Ich bin eines der bekanntesten Models der DDR. Ich war dreimal auf dem Titelbild der 'Modischen Maschen'. Wir haben uns in Mailand getroffen, Backstage bei Versace, bei deiner Fashion Show in New York."

Bestens vorbereitet hatte sie sogar ein Geschenk für das in den USA lebende deutsche Supermodel dabei: ein selbst gestaltetes Fotobuch von Kossiwakis Auftritten in der Glamour-Welt - samt Selfie mit Heidi und dem diesjährigen Jury-Mitglied Designer Jean Paul Gaultier (73). "Ich kann mich erinnern", sagte er sogleich lächelnd beim Blick auf das gemeinsame Foto.