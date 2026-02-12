Runde 21 für GNTM: Eine Freak-Show namens Männer-Casting

Unterföhring - Kaum ist der eine Dschungel um, geht es in den nächsten. ProSieben lässt zum 21. Mal Heidi Klum (52) nach " Germany's Next Topmodel " suchen und wir alle sind schon jetzt tierisch gespannt, ob es dieses Mal klappen wird. Das Männer-Casting lässt einem wenig Hoffnung, findet TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser.

Läuft: Die angehenden Männer-Models haben die 21. Staffel der Klum'schen Star-Such-Show eröffnet. © ProSieben / Daniel Graf

Beim Start der neuen Staffel am Mittwochabend sind optisch zwar durchaus viele gute Anwärter dabei gewesen. Aber es gilt oft auch das Fast-Fashion-Prinzip: Für den kurzen Spaß reicht's.

Außerdem wissen wir ja, dass Aussehen für Heidi ja gar nicht so wichtig ist. Die "Pörsonäliti" ist es am Ende, die einen zuerst auf ein Cover und dann zurück in die Bedeutungslosigkeit bringt – nur mit mehr Insta-Followern.

Selbstverständlich ist GNTM ganz viel Freak-Show. Entsprechend startete die erste Sendung.

Heidi wollte dieses Jahr alles anders machen. Schon wieder. Jeder sollte ihr persönlich beim offenen Casting gegenüberstehen. Neben ihr saß Streifenshirt-Influencer und Designer-Ikone Jean Paul Gaultier (73).

Das sorgte für Aufregung. Jonas mit der Startnummer A01 erzählt: "Da geht dieses Tor auf und ich seh' nur Heidi ihren Kopf und denke nur: oh, mein Gott." Dachten sich garantiert viele, die auf der Couch mitschauen mussten.

Natürlich wurden jene kuriosen Persönlichkeiten, die als "Vorher"-Model für Ritalin taugen könnten, besonders in den Fokus der Produktions-Kameras geschoben.