Runde 21 für GNTM: Eine Freak-Show namens Männer-Casting
Unterföhring - Kaum ist der eine Dschungel um, geht es in den nächsten. ProSieben lässt zum 21. Mal Heidi Klum (52) nach "Germany's Next Topmodel" suchen und wir alle sind schon jetzt tierisch gespannt, ob es dieses Mal klappen wird. Das Männer-Casting lässt einem wenig Hoffnung, findet TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser.
Beim Start der neuen Staffel am Mittwochabend sind optisch zwar durchaus viele gute Anwärter dabei gewesen. Aber es gilt oft auch das Fast-Fashion-Prinzip: Für den kurzen Spaß reicht's.
Außerdem wissen wir ja, dass Aussehen für Heidi ja gar nicht so wichtig ist. Die "Pörsonäliti" ist es am Ende, die einen zuerst auf ein Cover und dann zurück in die Bedeutungslosigkeit bringt – nur mit mehr Insta-Followern.
Selbstverständlich ist GNTM ganz viel Freak-Show. Entsprechend startete die erste Sendung.
Heidi wollte dieses Jahr alles anders machen. Schon wieder. Jeder sollte ihr persönlich beim offenen Casting gegenüberstehen. Neben ihr saß Streifenshirt-Influencer und Designer-Ikone Jean Paul Gaultier (73).
Das sorgte für Aufregung. Jonas mit der Startnummer A01 erzählt: "Da geht dieses Tor auf und ich seh' nur Heidi ihren Kopf und denke nur: oh, mein Gott." Dachten sich garantiert viele, die auf der Couch mitschauen mussten.
Natürlich wurden jene kuriosen Persönlichkeiten, die als "Vorher"-Model für Ritalin taugen könnten, besonders in den Fokus der Produktions-Kameras geschoben.
So sehet mich doch endlich an, ich bin Alpha-Adonis
Und es funktioniert halt leider auch. Denn Emotionen wirken – und davon hat man einige.
"Ich bin so selbstbewusst, ich weiß, was ich hab. Und ich weiß, was ich kann. Ich sehe aus, wie Adonis", präsentiert sich der mutmaßliche McFit-Abo-Zahler Kevin als Alpha.
Neben einen sechsmal die Woche trainierten Körper ist das "was ich hab" allerdings noch recht überschaubar. Also schnell Shirt runter, um vom inhaltsleeren Gesichtsausdruck abzulenken.
Dabei blickt er allerdings so wütend, als würde der Türsteher der Dorf-Disco seinen Namen nicht auf der Gästeliste finden. Warum so böse, Kevin? Ist doch nur Heidi. Sympathisch wirkt da ein Typ wie Yanneck, der sich spontan beworben hatte und positiv entspannt resümiert: "Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das überwältigend."
Ansonsten sehen wir einen Typen, der links einen Bergstiefel und rechts einen High Heel trägt, einen Ex-Fußballer, die jetzt Kühe besamt, einen Ex-Popstar und einen Kandidaten, dessen größtes Hobby Gesichtspflege ist. You must be fun at partys.
Am Donnerstagabend steht bereits Folge 2 von Staffel 21 ins Haus. Dieses Mal stehen die Frauen im Mittelpunkt. GNTM läuft ab sofort immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn.
Titelfoto: Montage: ProSieben / Daniel Graf (2)