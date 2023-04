Mitten im GNTM-Wettkampf: Sechs neue Models nachgerückt! "Best Ager", Silly Walk und bittere Bettel-Tränen

Sechs neue Gesichter treten bei der aktuellen GNTM-Folge als Nachrückerinnen an, sich das Schönheitskrönchen zu krallen. Darunter fünf "Best Ager"Damen.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Wenn man denkt, die Top Ten bei "Germany's Next Topmodel" wären in greifbarer Nähe, zaubert Heidi Klum (49) in Folge 8 ein Ass aus dem Ärmel - und schickt noch sechs Nachzüglerinnen ins Rennen.

Marielena (52), Nicole (49) und Charlene (52, v.l.) sind als Teil der Nachrücker zu den Models gestoßen. Letztere musste jedoch gleich wieder abreisen. © Montage: ProSieben/Richard Hübner (3) Bis auf eine Ausnahme greifen nun auch die "Best Ager" mit ins Rennen um den Titel ein. Charlene (52), Ina (44), Marielena (52), Nicole (49), Zuzel (50, Kissing) und - das Küken der Newcomer - Maike (23) heißen die sechs Damen. Und sie werden gleich richtig hart ran genommen. Schließlich besteht Nachholbedarf. "Meine Newcomer-Models müssen heute nicht nur eine große Herausforderung meistern, sondern gleich drei", kündigte Show-Chefin Klum an. Und so sollte es auch kommen. Germany's Next Topmodel GNTM stockt richtig auf: Sechs neue Gesichter! Klum ist happy, Models eher nicht Die neuen Gesichter mussten ihre Sedcard-Fotos (natürlich auch nackt), einen sexy Walk in Unterwäsche und einen weiteren Walk in den bereits in der Staffel bekannt gewordenen Extrem-Outfits von Designer Yannik Zamboni (36) bestreiten. Für Zuzel und Charlene war jedoch hier bereits gleich wieder Sense - sie mussten erst gar nicht mehr in die Villa einziehen. Apropos Villa. Dauer-Zofferin Anya (19), die in den letzten Wochen viel Talent darin bewiesen hat, es sich mit den Mitbewohnerinnen zu versauen, freute sich - zumindest nach einiger Zeit - über die neuen Gesichter.

