Preview zur neuen Staffel "Germany’s Next Topmodel": Das wurde aus ehemaligen Teilnehmerinnen

Berlin - Anlässlich der Jubiläumsstaffel von "Germany’s Next Topmodel" lud ProSieben zur exklusiven Preview. TAG24 sprach vor Ort mit ehemaligen Teilnehmerinnen und erfuhr, warum manche nicht nochmal an der TV-Show teilnehmen würden.

Lieselotte Reznicek (70, l.) nahm 2022 an der Show teil, Klaudia Giez (28) im Jahr 2018. © Laura Voigt (Bildmontage)

Am 13. Februar startet bereits die 20. Staffel von "Germany’s Next Topmodel". Heidi Klum (51) setzt in den insgesamt 25 Folgen wieder auf Fashion, Drama, Emotionen und Diversity.

Im Berliner Zoopalast präsentierte ProSieben bei einer exklusiven Preview die erste Folge der Jubiläumsstaffel. Auch ehemalige Teilnehmerinnen waren vor Ort. Lieselotte Reznicek (70), Kandidatin der Staffel 17, verriet, worauf sie sich freue: "Wenn ich mir das anschaue, interessiert mich die Mode, die Fotografen und der Gang von den Mädels."

Heute widme sie sich der Musik und schreibe eigene Lieder. "Musiker sind anders, die gucken nicht so viel in den Spiegel. Mode ist für mich eine oberflächliche Szene. Das ist nicht so meins", erklärte die gebürtige Brandenburgerin.

Für Klaudia Giez (28), Kandidatin der Staffel 13, ging es nach ihrer Teilnahme steil bergauf. Es folgten Laufsteg-Jobs, Kampagnen und weitere TV-Sendungen. In Zukunft sehe sie sich eher als Moderatorin oder als neue Bachelorette.

"Das wäre richtig crazy! Aber wenn es kommt, dann kommt's. Aktuell beschäftige ich mich viel mit mir selbst, deswegen brauche ich auch keinen Mann in meinem Leben, aber als Ablenkung - warum nicht!", so Klaudia. Erst vor wenigen Wochen gab sie die Trennung von ihrem Freund Adriano bekannt. Mittlerweile gehe es ihr wieder sehr gut.