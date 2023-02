Schon vor TV-Start: Ist sie die heimliche Favoritin bei GNTM?

Ana (22) kämpft in der 18. Staffel um den Titel bei "Germany's Next Topmodel". © ProSieben/Richard Hübner

Die Kauffrau für audiovisuelle Medien ist eine der 29 Kandidatinnen, die in der 18. Staffel von Heidi Klums Castingshow an den Start gehen.

Sie ist sich jetzt schon sicher, dass sie das Zeug zum Modeln hat, erklärt Ana im Interview mit ProSieben.

"Ich möchte davon leben können und um die Welt reisen", sagt sie - nicht zuletzt, weil in ihrer Heimatstadt Heide zu wenig los sei.

Doch gleichzeitig plagen die 22-Jährige auch immer wieder Selbstzweifel über sich und ihren Körper.

"Durch Instagram und diese perfekten Leben, die man da immer sieht, ist das auf jeden Fall nicht besser geworden", so Ana. Doch offenbar ist das für sie kein Grund, sich aus der Social-Media-Welt herauszuhalten. Im Gegenteil: Sie tritt auch an, um anderen Mädels Mut zu machen und erklärt ganz offen: "Seit letztem Jahr bin ich in Therapie, und das hat schon so viel gebracht."

Auf ihrem Instagram-Account, der vor Showstart nur wenige Hundert Follower zählt, sagen ihr Fans schon jetzt eine große Karriere hervor: "Ich sehe hier eigentlich bereits die Gewinnerin", oder "Noch ohne auch nur eine Folge gesehen zu haben, weiß ich bei dir schon, dass du weit gekommen bist" ist in den Kommentaren zu ihren Posts zu lesen.



Dabei ist Anas größter Fan vermutlich ihr Freund: der britische Singer-Songwriter Tom Gregory (27 "Never Let Me Down", "Fingertips").