Spaß-Befehl bei GNTM: Models auf XXL-Greifarm und erneuter J.Lo-Walk nach Hurrican

In einem XXL-Greifarm-Automaten sollen die 15 Models in Sneakern und metallisch-glänzenden Shorts vor der Kamera überzeugen.

Am Venice Beach müssen die Kandidatinnen vor Gastjurorin Nikeata Thompson (42, l.) und Heidi Klum (49) überzeugen. © ProSieben/Richard Hübner

Zumindest in Sachen Outfit scheinen die Teilnehmerinnen einen Motivationsschub zu bekommen.

"Ich finde, die Outfits sind der Hammer. So leuchtend und strahlend und die Farben sind so toll. Es ist so wichtig, dass man sich beim Shooting in seinem Outfit wohlfühlt", zeigt sich Coco (21) begeistert von dem sportlichen Look.

Allerdings erkennt die Münchnerin auch die Tücken des Shootings: "Ich denke, man braucht da wirklich komplette Körperkoordination, um in dieser Kralle zu sitzen. Man muss einfach auf alles achten: auf seine Füße, auf seine Finger, auf seine Zehen, auf sein Gesicht."

Für wen Model-Mama Heidi am Ende ein Foto hat und für wen die Reise hier zu Ende ist, zeigt sich am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei ProSieben und Joyn.