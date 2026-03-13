Tränen nach GNTM-Shooting und großer Schock am Ende

Bei GNTM müssen die Mädels für Kristian Schuller shooten – und erfahren, wer nach Los Angeles fliegt. Doch nicht für alle läuft es gut ... das hat Folgen!

Von Paulina Sternsdorf

Berlin - In Folge zehn von "Germany's Next Topmodel" steht für Heidi Klums (52) Mädels eine spezielle Herausforderung an: Sie sollen dem Star-Fotografen Kristian Schuller (55) zeigen, wie eine Blume in Bewegung gesetzt werden kann. Doch nicht nur das – vom gezeigten Einsatz hängt außerdem entscheidend ab, wer das Ticket nach Los Angeles erhält.

Kristian Schuller (55) und Heidi Klum (52) vor dem Fotoshooting. © ProSieben/Daniel Graf Für Schuller shooten? Es ist der große Traum vieler GNTM-Teilnehmerinnen. Doch obwohl diese ihre Begeisterung entsprechend deutlich zeigen, fällt es einigen schwer, sich anschließend auf das Foto zu konzentrieren - was tränenreiche Folgen hat. "Blumen empfinden keine Nervosität", sagt Nana (24) vor ihrem Shooting. Doch beim Anblick von Schuller wird sie zum Fangirl. Beim Shooting selbst hat sie dann sichtlich große Schwierigkeiten, die richtige Pose zu finden – vor allem beim Springen. Ähnlich wie bei Alisa. Auch sie wird von Nervosität übermannt, als sie den Star-Fotografen sieht. Das Shooting läuft nicht wie geplant – angeblich, weil sie Kristian und Heidis Anweisungen nicht richtig hören kann - und das, obwohl sie zuvor sogar noch munter eine "normale Konversation" geführt hatte. Germany's Next Topmodel GNTM-Models kommen zu spät, Heidi lässt Köpfe rollen: "Einer der größten Fehler" Schuller kritisiert: "Sehr viel geredet und nicht das gemacht, was sie in der Schule gelernt hat. Sich zu entspannen und zurückzulehnen." Nach dem Shooting fließen dann Tränen bei Alisa, so groß ist die Enttäuschung über ihre Leistung. Kandidatin Antonia hingegen versucht, das laute Schluchzen bestmöglich auszublenden – schließlich steht ihr eigenes Shooting erst noch bevor. Die 19-Jährige kann die Jury im Anschluss auch mehr von sich überzeugen, sehr zum Leidwesen von Alisa. Die berichtet den wartenden Kandidatinnen, immer noch mit feuchten Augen, wie schlecht alles für sie gelaufen ist. Schuld daran? Natürlich das fehlende Hörvermögen: "Bei ihr lief es gut, bei mir scheiße."

Juna darf die Fashion-Show eröffnen. © ProSieben/Daniel Graf

Kampf um GNTM-Tickets: Wer fliegt mit nach Los Angeles?

Die Patzer beim Fotoshooting können Heidis Mädels mit Glück noch durch einen guten Walk ausbessern. Die Challenge lautet: "Crazy Stairways". Also Kleider, die es in sich haben und steile Treppen. Zusammen mit Heidi sitzt Maria Koch, eine Berliner Designerin, in der Jury. Auf Alisa lastet besonderer Druck, denn nach ihrem misslungenen Shooting muss sie nun 110 Prozent geben. Ihrer Aussage, Schuller nicht gehört zu haben, bleibt sie auch vor ihrem Walk treu: "Habe nichts gehört, was der Fotograf gesagt hat." Umso schärfer fällt anschließend die Kritik von Koch aus, die bereits vor der Show deutlich wird: "Nicht so arg den Kopf drehen!"

Alle wollen nach Los Angeles - auch Bianca (v.l.n.r.), Juna, Anna, Merret, Daphne. © ProSieben/Daniel Graf

"Heute ist der Walk, der entscheidet: Kommt man mit nach Amerika mit, oder nicht?", sagt Juna vor ihrem Start. Sie zeigt ihr Können, und Klum ist begeistert: "Juna sieht ein bisschen so aus wie ich." Ein großes Kompliment! Lola (19) hat hingegen Schwierigkeiten mit ihren Schuhen, fühlt sich aber sicher: "Ich komm ganz klar mit nach L.A.!" Eileen muss das schwerste Kleid präsentieren – viel Tüll und eine stolpernde Treppe. Doch die 19-Jährige überspielt alles geschickt. Dann endlich: Alisas großer Auftritt. Heidi betont vor dem Walk, wie "wichtig" dieser ist. "Sie ist zu hektisch, zu angespannt", so das schnelle Fazit der 52-Jährige. "Drehung wie ein Zinnsoldat. Nicht sexy, zickig." Autsch! Ob dieser Walk für ein L.A.-Ticket reicht?

GNTM: Für welche Mädels endet der Traum von Los Angeles?