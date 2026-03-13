Tränen nach GNTM-Shooting und großer Schock am Ende
Berlin - In Folge zehn von "Germany's Next Topmodel" steht für Heidi Klums (52) Mädels eine spezielle Herausforderung an: Sie sollen dem Star-Fotografen Kristian Schuller (55) zeigen, wie eine Blume in Bewegung gesetzt werden kann. Doch nicht nur das – vom gezeigten Einsatz hängt außerdem entscheidend ab, wer das Ticket nach Los Angeles erhält.
Für Schuller shooten? Es ist der große Traum vieler GNTM-Teilnehmerinnen. Doch obwohl diese ihre Begeisterung entsprechend deutlich zeigen, fällt es einigen schwer, sich anschließend auf das Foto zu konzentrieren - was tränenreiche Folgen hat.
"Blumen empfinden keine Nervosität", sagt Nana (24) vor ihrem Shooting. Doch beim Anblick von Schuller wird sie zum Fangirl. Beim Shooting selbst hat sie dann sichtlich große Schwierigkeiten, die richtige Pose zu finden – vor allem beim Springen.
Ähnlich wie bei Alisa. Auch sie wird von Nervosität übermannt, als sie den Star-Fotografen sieht. Das Shooting läuft nicht wie geplant – angeblich, weil sie Kristian und Heidis Anweisungen nicht richtig hören kann - und das, obwohl sie zuvor sogar noch munter eine "normale Konversation" geführt hatte.
Schuller kritisiert: "Sehr viel geredet und nicht das gemacht, was sie in der Schule gelernt hat. Sich zu entspannen und zurückzulehnen." Nach dem Shooting fließen dann Tränen bei Alisa, so groß ist die Enttäuschung über ihre Leistung.
Kandidatin Antonia hingegen versucht, das laute Schluchzen bestmöglich auszublenden – schließlich steht ihr eigenes Shooting erst noch bevor. Die 19-Jährige kann die Jury im Anschluss auch mehr von sich überzeugen, sehr zum Leidwesen von Alisa. Die berichtet den wartenden Kandidatinnen, immer noch mit feuchten Augen, wie schlecht alles für sie gelaufen ist. Schuld daran? Natürlich das fehlende Hörvermögen: "Bei ihr lief es gut, bei mir scheiße."
Kampf um GNTM-Tickets: Wer fliegt mit nach Los Angeles?
Die Patzer beim Fotoshooting können Heidis Mädels mit Glück noch durch einen guten Walk ausbessern. Die Challenge lautet: "Crazy Stairways". Also Kleider, die es in sich haben und steile Treppen.
Zusammen mit Heidi sitzt Maria Koch, eine Berliner Designerin, in der Jury.
Auf Alisa lastet besonderer Druck, denn nach ihrem misslungenen Shooting muss sie nun 110 Prozent geben. Ihrer Aussage, Schuller nicht gehört zu haben, bleibt sie auch vor ihrem Walk treu: "Habe nichts gehört, was der Fotograf gesagt hat." Umso schärfer fällt anschließend die Kritik von Koch aus, die bereits vor der Show deutlich wird: "Nicht so arg den Kopf drehen!"
"Heute ist der Walk, der entscheidet: Kommt man mit nach Amerika mit, oder nicht?", sagt Juna vor ihrem Start. Sie zeigt ihr Können, und Klum ist begeistert: "Juna sieht ein bisschen so aus wie ich." Ein großes Kompliment!
Lola (19) hat hingegen Schwierigkeiten mit ihren Schuhen, fühlt sich aber sicher: "Ich komm ganz klar mit nach L.A.!" Eileen muss das schwerste Kleid präsentieren – viel Tüll und eine stolpernde Treppe. Doch die 19-Jährige überspielt alles geschickt.
Dann endlich: Alisas großer Auftritt.
Heidi betont vor dem Walk, wie "wichtig" dieser ist. "Sie ist zu hektisch, zu angespannt", so das schnelle Fazit der 52-Jährige. "Drehung wie ein Zinnsoldat. Nicht sexy, zickig." Autsch! Ob dieser Walk für ein L.A.-Ticket reicht?
GNTM: Für welche Mädels endet der Traum von Los Angeles?
Nach den Walks dürfen sich die ersten vier Models dem Urteil von Klum stellen. Antonia, Lara, Eileen und Kim. Bei den ersten drei Frauen hat die Model-Mama wenig auszusetzen. Doch Kim konnte die 52-Jährige in Folge zehn nicht so richtig überzeugen – weder auf dem Laufsteg, noch vor der Kamera.
"Dir fehlt der Kampfgeist", so Klum.
Und mit diesen Worten beendet sie Kims Reise. Sie muss die Show noch vor Los Angeles verlassen.
Die zweite Gruppe muss vor Heidi treten. Darunter auch Wackelkandidatin Alisa. Während die anderen drei Frauen kaum Kritik bekommen, muss sich die 27-Jährige eine recht deutlich Standpauke abholen.
"Kam mir verbissen vor. Du hast dir so viel vorgenommen und das war alles so hektisch", so Klum. Auch auf dem Catwalk merkte man ihre Anspannung, so Designerin Maria. Am Ende gibt es kein Foto für Alisa, die das Urteil mit Fassung trägt.
Eine Umarmung von Heidi gibt es zum Abschied – ein schwacher Trost für die geplatzte Reise nach L.A.
Überraschung bei der dritten Vierergruppe: Es werden nicht alle Mädchen mit in den Flieger kommen! Ein harter Schlag, schließlich mussten bereits zwei Teilnehmerinnen ohne Foto nach Hause gehen. Anna darf sich über das erste der letzten drei Tickets freuen. Doch dann der Schock: Kandidatin Lola muss "Germany's Next Topmodel" in dieser Episode verlassen.
Alle anderen GNTM-Teilnehmerinnen dürfen aufatmen: Für sie heißt es Koffer packen und ab nach Hollywood!
Titelfoto: ProSieben/Daniel Graf