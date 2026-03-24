Fünf Jahre lang ein Paar: Trans-Model von Heidi Klum liebte diese RTL-Moderatorin
Köln - Bei "Germany's Next Topmodel" musste Transmann Jill Deimel (45) kürzlich seine Koffer packen. Im Rampenlicht stand das Model aber schon vorher - und zwar durch seine Beziehung mit einer RTL-Moderatorin.
In der Castingshow von Heidi Klum (52) überzeugte der 45-Jährige vor allem durch seine authentische Persönlichkeit und liebevolle Art. Chancen auf den Sieg hat er nicht mehr. Jill wurde ausgerechnet von Klum-Tochter Leni (21) aus der Show geworfen.
Für Schlagzeilen sorgte der Tattoo-Fan aber schon früher einmal. Er war fünf Jahre lang mit Bella Lesnik (44) liiert! Die Lovestory der beiden begann - wie sollte es auch anders sein - vor der TV-Kamera.
Die RTL-Moderatorin sah Jill im Jahr 2018 im Rahmen der Dokumentation "Mann oder Frau? Leben im falschen Körper" zum ersten Mal und fühlte sich sofort von ihm in den Bann gezogen.
"Ich habe diese Doku gesehen, sah dort Jill und hatte einfach das Gefühl, dass dieser Mensch in mein Leben gehört. […] Ich habe eine Verbindung gespürt, wie ich sie vorher noch nie erlebt hatte", hatte Bella dazu in einem früheren "Focus"-Interview erklärt.
RTL-Moderatorin und GNTM-Transmodel waren fünf Jahre ein Paar
Die heute 44-Jährige wollte nichts dem Zufall überlassen, also nahm sie via Instagram Kontakt zu dem Transmann auf. Zunächst likte Bella lediglich dessen Fotos, kurz darauf schrieb sie ihm eine Nachricht. Wenig später wurden die beiden dann auch schon ein Paar.
Geheim wollten sie ihre Liebe nicht halten. Im Gegenteil: Jill begleitete die Journalistin regelmäßig zu öffentlichen Events. Und auch auf Social Media zelebrierten die beiden ihre gegenseitige Zuneigung in aller Öffentlichkeit.
Trotz ihrer tiefen Verbundenheit war die Beziehung der beiden nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach rund fünf Jahren gaben das RTL-Gesicht und ihr Model-Freund ihre Trennung bekannt. Die genauen Gründe behielten sie jedoch für sich.
Lesnik, die nur selten über ihr Privatleben spricht, hatte sich bereits vor einigen Jahren als pansexuell geoutet - bedeutet: Die ehemalige "Exclusiv"-Gastgeberin verliebt sich in einen Menschen, völlig unabhängig vom Geschlecht.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, ProSieben/Max Montgomery