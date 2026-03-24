Fünf Jahre lang ein Paar: Trans-Model von Heidi Klum liebte diese RTL-Moderatorin

Köln - Bei " Germany's Next Topmodel " musste Transmann Jill Deimel (45) kürzlich seine Koffer packen. Im Rampenlicht stand das Model aber schon vorher - und zwar durch seine Beziehung mit einer RTL -Moderatorin.

Bella Lesnik (44) ist pansexuell: Die RTL-Moderatorin verliebt sich in einen Menschen, unabhängig vom Geschlecht. © Henning Kaiser/dpa

In der Castingshow von Heidi Klum (52) überzeugte der 45-Jährige vor allem durch seine authentische Persönlichkeit und liebevolle Art. Chancen auf den Sieg hat er nicht mehr. Jill wurde ausgerechnet von Klum-Tochter Leni (21) aus der Show geworfen.

Für Schlagzeilen sorgte der Tattoo-Fan aber schon früher einmal. Er war fünf Jahre lang mit Bella Lesnik (44) liiert! Die Lovestory der beiden begann - wie sollte es auch anders sein - vor der TV-Kamera.

Die RTL-Moderatorin sah Jill im Jahr 2018 im Rahmen der Dokumentation "Mann oder Frau? Leben im falschen Körper" zum ersten Mal und fühlte sich sofort von ihm in den Bann gezogen.

"Ich habe diese Doku gesehen, sah dort Jill und hatte einfach das Gefühl, dass dieser Mensch in mein Leben gehört. […] Ich habe eine Verbindung gespürt, wie ich sie vorher noch nie erlebt hatte", hatte Bella dazu in einem früheren "Focus"-Interview erklärt.