Giulia Siegel offenbart: "Ich hab' noch nie einen Blonden im Bett gehabt!"

Radziejowice (Polen) - Kurz vor dem großen Ausmisten, bei dem gleich zwei Kandidaten gehen müssen, wird in der neuen "Promihof"-Doppelfolge erst mal groß gefeiert. Weil Maki Doric (32) Geburtstag hat, bekommt er eine Doppelstimme. Das lässt vor allem Giulia Siegel (50) zittern, die bei der Hof-Fete ihre Chance wittert ...

Giulia Siegel (50) bangt um ihren Hof-Exit und schmeißt sich deshalb an Erzfeind Paco heran. © RTLZWEI

Weil die 50-Jährige weiß, dass sie bei einigen Teilnehmern auf der Abschussliste steht, zieht sie auf der Party alle Register. Ihr Objekt der Begierde: Paco Herb (30), der gemeinsam mit Emma Fernlund (24) Teil der einflussreichen "Kuscheldecken-Allianz" ist.

"Komm mal her, du Kleiner", schmeißt sich das Model an das Reality-TV-Gesicht ran und versucht, ihn zu küssen. "Boah du bist so geil. Ich hab' noch nie einen Blonden im Bett gehabt!", versucht Giulia, auf ironische Weise auf Tuchfühlung zu gehen - jedoch vergeblich.

"Nein, nein. Also Giulia, bitte", sucht Paco das Weite. Doch die Blondine lässt nicht ab und legt stattdessen nach: "Ich werde heute masturbieren auf Paco. Ich hätte gern Nachtwache mit Paco!"

Während die pseudowillige Giulia weiter ihr Glück versucht, fallen bei Cosimo Citiolo (42) und "Thüringer Klöße"-Fritz (26) alle Hemmungen. Die beiden reißen sich die Klamotten vom Leib und gönnen sich im Adamskostüm eine Abkühlung im Hofteich.

Doch mit einem entspannten Schaumbad in den eigenen vier Wänden ist der Sprung ins kühle Nass ganz und gar nicht vergleichbar. "Es hat gerochen, als wäre da alles Möglich drin. Zum Glück bin ich nicht ganz rein, sonst hätte ich mir einen Tripper geholt", resümiert Cosimo.