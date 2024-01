Good Luck Guys: Neun Tage keine Erektion! "Aber wenn Musik läuft und du Brüste siehst ..."

Chmphon (Thailand) - Die neue Reality-Sendung " Good Luck Guys " biegt auf die Zielgerade ein. In der vorletzten Doppelfolge 17 & 18 muss ein weiteres Team gehen und verpasst die Chance auf 20.000 Euro Siegprämie.

Aurelias Team- und Flirtpartner Micha Schüler (26) und ihre BFF Michelle Daniaux (25) wundern sich über die Nähe der Getrennten. © Joyn

Team Blau und Gelb müssen nach der demokratischen Entscheidung in Folge 16 zum zweiten Mal gegeneinander in die Exit-Challenge.

Aurelia Lamprecht (26) ist wegen der teils vernichtenden Worte ihrer Konkurrenten (u.a. "arrogante egoistische Arschlöcher") zu Beginn von Folge 17 traurig. Nachdem sie Team- und Flirtpartner Michael Schüler (26) um ein paar Minuten Ruhe bittet, steht sie mit Ex Yasin Mohamed (31), mit dem am Lost Beach schon ordentlich die Fetzen flogen, am Strand, lässt sich von ihm trösten.

"Diese negativen Leute da drin, das f***t mein Leben", sagt sie mit Tränen in den Augen.

Micha und Aurelias BFF Michelle Daniaux (25) fragen sich hingegen, wie es zu dieser Situation der Getrennten kommen konnte.

In der Exit-Challenge geht's zu "4 gewinnt", bei dem vier Kokosnüsse in eine Reihe gebracht werden sollen. Kevin Schäfer (33) lästert: "Die Kokosnüsse sind genauso hohl wie Michas Kopf, deswegen liegt ihm das mehr."

Beim Stand von 2:1 für sie muss Aurelia wegen Oberschenkelproblemen pausieren, wird behandelt, danach geht's weiter. Und sie holen den Sieg. Für Kevin und Michaela Barresi (26) ist "Good Luck Guys" hingegen vorbei.