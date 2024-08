Unverhofftes Liebesglück rettet TV-Macho den Arsch: "Ich seh' den als Cousin"

Chumphon (Thailand) - Bereits in der zweiten Doppelfolge der neuen " Good Luck Guys "-Staffel stehen die Zeichen am thailändischen Strand auf Sturm. Und selbst innerhalb der Teams ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.

"Ich seh' da auch eine produktionelle Strategie dahinter", bezichtigt Aaron (29) das "Good Luck Guys"-Produktionsteam der heimtückischen Wasserhahn-Manipulation. Eric Sindermann (35) pflichtet ihm verschwörerisch bei: "Das Gleiche hab ich mir auch gedacht", und so gelingt es Jana-Maria, glimpflich davonzukommen. Gut für sie und Umut, denn so stehen sie bei der Nominierung nicht auf der Abschussliste.

"Hier raus" will auch Umut (36), der die plötzliche Anwesenheit seiner Ex Jana-Maria auf besondere Art und Weise zu bewältigen weiß: einfach ignorieren. "Ich bin immer die, die den ersten Schritt machen muss", beschwert sich die 31-Jährige über die mangelnde Kommunikation ihres Teampartners. "Er blockt ja total ab."

Flocke (25) fasst die Situation in den Holz-Baracken treffend zusammen: "Ich bin unterf****, unterschlafen, unterfüttert. Ich will einfach nur hier raus und dann in Berlin feiern gehen."

Valentina (36) treibt Daniele (29) langsam aber sicher in den Wahnsinn. © Joyn

Paradoxerweise ist derjenige, der bei der Zeremonie am meisten zittert, Daniele (29) - der sich im Voraus vor dem Rauswurf retten konnte. Er ist gestresst von der aufmüpfigen und strategischen Kriegsführung seiner Teamkollegin Valentina (36), die auch vor vermeintlichen Allianzen nicht Halt macht. "Du rammst jemandem ein Messer in den Rücken, wie kannst du das tun?", fragt er entsetzt. Darauf erstmal 'ne Ibuprofen.

Und so ist es am Ende nicht er, sondern Valentina, die entscheiden muss, welches Team im Exit-Kampf (in ihren eigenen Worten: im "Excel-Kampf") gegen Aaron (29) und Liliana (23) antreten muss. Sie verschont Erics Team, sodass ihre Wahl auf Flocke und die Grassl-Zwillinge fällt - was absolut niemanden überrascht.

Denn: Es ist allseits bekannt, dass sie einen Narren an Eric gefressen hat und ihn für die Erledigung ihrer täglichen Aufgaben (Ressourcen sammeln, Spinnen vertreiben, Dinge schleppen) braucht.

"Ich denke schon, dass Valentina ein bisschen auf mich steht", muss sich der bescheidene Kerl also endgültig eingestehen. Und Valentinas Stellungnahme? "Ich seh' den so als Cousin oder so." Alles klar.