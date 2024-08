Böse Überraschung zum Staffelstart: "Nicht damit gerechnet, dass sie um die Ecke kommt!"

Chumphon (Thailand) - Startschuss für die 2. Staffel " Good Luck Guys "! In der Adventure-Show geht's ums nackte Überleben. Und in der ersten Doppelfolge auch gleich mal um (zu viele) Schönheits-OPs, das Aufeinandertreffen eines Ex-Paares und, und, und ...

Zusammen im Team: die getrennten Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26). © SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner

Teilnehmerin Jana-Maria Herz (31) hat keine Angst vor Hunger, dem Wetter oder einem harten Bett.

"Ein absolutes No-Go wäre mein Ex-Freund Umut - auf den hätte ich gar keine Lust", sagt die Bachelor-Finalistin von 2022.

Fest steht für sie aber: "Ich werde Realitystar dieses Formats und nehme das Geld mit nach Hause!" Na dann: good luck lady.

Und selbstverständlich nimmt Umut Tekin (26) auch an der Joyn-Show teil. Und nicht nur das: das Ex-Paar bildet auch Team Grün! Jana-Maria reicht's: "Ich will nicht mit ihm sprechen, ich hab gar keinen Bock auf ihn, ich will nichts mit diesem Mann zutun haben. Ich brauch ihn nicht mehr!"

Auch Umut zeigt sich überrascht: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie um die Ecke kommt!"

Kevin "Flocke" Platzer (25) kenne man "nur vom Feiern, Saufen, mit Frauen rummachen". Er verspricht: "Wird's hier nicht geben!" Sicher? Denn für den Berliner kommen mit den Zwillingen Jenny und Vanessa Grassl (22) gleich zwei Girls.