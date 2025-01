Nina auf Sansibar von Freund beklaut: "Ich habe keine Ahnung, was Liebe bei den Massai bedeutet"

Sansibar (Tansania) - Vor anderthalb Jahren wanderte Nina Ofenloch (37) nach Sansibar aus und lernte Massai Benjamin kennen. Schnell wurden die beiden ein Paar. Doch die Beziehung ging in die Brüche, denn Nina fand heraus, dass ihr Freund sie beklaut hatte. Seit der Trennung herrscht nun Rosenkrieg ...

Zudem zweifelte sie immer mehr an Benjamins Gefühlen: "Ich habe keine Ahnung, was Liebe bei den Massai bedeutet."

Es stellte sich heraus, dass der Massai mittellos war - und, dass er seine Freundin bestohlen hatte. Umgerechnet 250 Euro heimste er ein, behauptete, das Geld wäre für seine Schwester. "Da war ich erstmal geschockt", so Nina.

Beim Aufbau des Hauses kamen sich die beiden näher, gingen eine Beziehung miteinander ein. Benjamin war Ninas "Partner in Crime". Doch nach sieben Monaten zerbrach das Liebes-Kartenhäuschen.

Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Eines Abends trat Benjamin, ein zwei Meter großer Massai, in ihr Leben. "Er war groß, charmant und hat mir viele tolle Ratschläge beim Guesthouse gegeben", erklärte die Auswanderin bei " Goodbye Deutschland ".

Die 37-Jährige hat guten Kontakt zu den Einheimischen. © RTL / TV Turbo

Für den "Goodbye Deutschland"-Star war klar: So kann es nicht weitergehen. Doch nach der Trennung begann erst das ganze Drama. Benjamin belästigte Nina, stellte ihr nach, verprügelte ihren Wachmann. Der große Hammer: Weil er sich beim Hausbau beteiligt hatte, fordert er 20.000 Euro von seiner Ex und will sie nun verklagen.

Bei der Polizei und einem Anwalt fand die Baden-Württembergerin keine Hilfe. Bei Massai-Anführern sprach sie das Problem an, stieß aber nur auf taube Ohren.

Doch Nina will etwas gegen das sogenannte "Love Scamming", also Heiratsschwindel bzw. Liebesbetrug, auf Sansibar unternehmen und hat ein spezielles Bildungsprogramm ins Leben gerufen. Sehr zur Freude der Diplomjuristin stieß dieses auf reges Interesse.

Mittlerweile machen viele junge Männer auf Sansibar ihren Führerschein, um später als Taxifahrer arbeiten zu können.

