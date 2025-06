Myriam wandert zu ihrem Freund aus, dann folgt das böse Erwachen - "Vollgas-Eskalation"

Colfax (Kalifornien, USA) - Myriam von M. (47) hat eine schwere Vergangenheit hinter sich. Nach mehreren Kämpfen gegen den Gebärmutterhalskrebs und die Diagnose Lupus ist die zweifache Mutter am Ende ihrer Kräfte angelangt. Dann tritt Bradley Nedderhoed (40) in ihr Leben. Die beiden verlieben sich und Myriam wandert Hals über Kopf mit ihrem jüngeren Sohn Gabriel (14) in die Vereinigten Staaten aus. Dort angekommen erlebt die kleine Familie eine bitterböse Überraschung.