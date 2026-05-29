Auswanderin dank Hormontherapie mit 52 Jahren noch mal Mutter geworden

Dubai - Seit 23 Jahren leben Sven (55) und Heike Mostegl (54) in den Vereinigten Arabischen Emiraten rund zwei Fahrtstunden von Dubai entfernt. Vor drei Jahren ist Heike dank einer Hormontherapie zum zweiten Mal schwanger geworden und hat ihre zweite Tochter Naya gesund und munter zur Welt gebracht. Das TV-Team von " Goodbye Deutschland " hat die Bäckersfamilie damals besucht.

Heike Mostegl (54) genießt ihr spätes Mutterglück. © Screenshot/RTL+

Schon bei der ersten Tochter des Paares vor 13 Jahren seien die Schwangerschaft und Geburt ein absolutes Wunder gewesen, wie Heike in der Sendung erzählt: "Maya dürfte gar nicht auf der Welt sein, weil ich damals Krebs hatte und es wurde gesagt, dass alles entfernt werden muss und ich keine Kinder mehr kriegen könnte."

Doch entgegen der ärztlichen Einschätzung brachte die Auswanderin mit Anfang 40 die heute 13-Jährige zur Welt. Abgeschlossen war die Familienplanung aber noch nicht.

Dank einer Hormontherapie wurde Heike mit 51 Jahren zum zweiten Mal schwanger, neun Monate später machte die kleine Naya das Glück perfekt. "Das ist einfach Wahnsinn für uns und macht uns richtig glücklich", so die gelernte Kindergärtnerin.

Mit zwei Bäckereien samt Restaurant sind die Mostegls aber auch leidenschaftliche Unternehmer. Unmittelbar nach der Geburt von Baby Naya eröffneten die Auswanderer eine dritte Filiale.