Auswanderin Levke ist neu verliebt: Ihr Mann könnte neuen Freund in den Knast bringen

Sansibar (Tansania) - Vor dreieinhalb Jahren wanderte Levke Kersting (43) nach Sansibar aus und heiratete den zehn Jahre jüngeren Amosi Donard Deus Ndamajaza. Was als leidenschaftliche Liebesgeschichte begann, ist inzwischen in einem schmutzigen Rosenkrieg geendet. Trotz allen Übels schwebt die Auswanderin auf Wolke sieben, denn ihr Herz schlägt bereits für einen neuen Mann!

Levke Kersting (43) ist neu verliebt: in den 17 Jahre jüngeren Moe. © Screenshot/RT+

Levkes Neuer in ihrem Leben heißt Mohammed Abdallah Hassan, kurz "Moe", und ist Tänzer. Die beiden lernten sich bei gemeinsamen Tanz-Trainings kennen - und später auch lieben.

Dass der gebürtige Sansibari deutlich jünger als sie ist, stört die 43-Jährige nicht: "Wir glauben, er ist 26. Das weiß man hier ja immer nicht so genau. Alter ist für mich nicht so wichtig. Für mich ist entscheidend: Wie ist der Mann zu mir?"

Seit mehr als einem halben Jahr sind die beiden ein Paar. Doch die junge Liebe wird von Levkes Ex-Beziehung überschattet. Ein Zusammenleben ist nicht möglich, da die Hannoveranerin noch verheiratet ist.

Ihre bestehende Ehe könne sogar richtig gefährlich für ihren neuen Freund werden: "Rein theoretisch könnte Amosi Moe dafür ins Gefängnis bringen, dass er mit seiner Frau Sex hat."

Seit mehreren Monaten kämpft Levke um die Scheidung. Doch ihr Noch-Ehemann und die tansanischen Behörden legen ihr ordentlich Steine in den Weg ...