Auswanderin Levke überschreibt Grundstück auf neuen Freund: "Mir gehört dann gar nichts mehr"

Sansibar - Aufbruchstimmung bei Levke Kersting (43): Die Auswanderin will endlich das Kapitel mit Noch-Ehemann Amosi (33) abschließen und die Scheidung durchkriegen. Zudem soll das Grundstück, auf dem sie derzeit noch wohnt, verkauft werden. Doch das gestaltet sich äußerst schwierig ...

Levke Kersting (43) lebt seit über vier Jahren auf Sansibar. © Screenshot/RTL+

Grund dafür sind - mal wieder - die tansanischen Behörden, denn die sollen die Eigentumspapiere der 43-Jährigen verschlampt haben. Neue Dokumente zu beantragen ist zu kompliziert und würde viel zu lange dauern.

Deshalb muss Levke einen Einheimischen finden, dem das Grundstück offiziell gehört und der es verkaufen kann, um ihr anschließend die Gewinnsumme auszuhändigen. Umgerechnet knapp 70.000 Euro erhofft sich die gelernte Marketing- und Kommunikationskauffrau von der Veräußerung.

Doch wem kann sie vertrauen? Levkes erste Wahl fällt auf Attu, den Ehemann von Auswander-Kollegin Janine Hundt (46). Weil der aber aktuell in Deutschland wohnt und nicht vor Ort sein kann, muss die Niedersächsin umplanen. Nun soll Levkes neuer Freund Moe (26) den Verkauf des Grundstücks regeln.

Levke weiß um das hohe Risiko: "Mir gehört dann gar nichts mehr, aber ich bekomme es nicht anders geregelt", erzählt sie bei "Goodbye Deutschland". Doch sie vertraut dem sansibarischen Tänzer, mit dem sie seit mehreren Monaten liiert ist: "Ich müsste mich doch schon sehr, sehr irren, wenn er nur die Kohle will."