25.11.2024 06:00 5.062 "Goodbye Deutschland": Familie will Gruselrestaurant eröffnen, doch dann kommt alles anders

In einer neuen Folge von Goodbye Deutschland wandern Kim und Bodo in die USA aus. Doch es kommen Zweifel auf und am Ende kommt alles anders.

Von Karolin Wiltgrupp

Sarasota (Florida, USA) - Kim Kestner (48) und Bodo Malzahn (47) wollen in Florida ein Restaurant mit Gruselfaktor eröffnen. Doch schnell holt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten die Auswanderer auf den Boden der Tatsachen. Erste Zweifel kommen auf und plötzlich ändern sich die Pläne! Da hatten sie noch gut lachen: Kim Kestner (48) und Bodo Malzahn (47) wollten ein Gruselrestaurant in den USA eröffnen. Doch ihre Pläne ändern sich. © RTL Seit 2005 sind Kerstin und Bodo verheiratet, wohnen mit ihren zwei Zwillingssöhnen Max und Sönke (beide 16) im beschaulichen Rosengarten bei Hamburg. Doch die beiden liebäugeln seit ungefähr zwei Jahren mit einer Auswanderung in die USA. Nun ist es so weit, für die Familie geht es ins sonnige Sarasota im US-Bundesstaat Florida. Der Plan: "Wir wollen ein 'Haunted House', also ein Grusel-Restaurant, eröffnen", erklärt der 47-Jährige in einer neuen Folge von "Goodbye Deutschland". "Wir haben tausend Ideen, wie wir es machen und was wir machen wollen. Wird total chaotisch am Anfang, aber wir werden etwas Gutes daraus machen, da bin ich mir sicher", gibt sich der Niedersachse optimistisch und ahnt noch nicht, dass am Ende alles anders kommen wird. Für das Restaurant müssen die Auswanderer aber erst noch eine passende Location suchen, doch das kann teuer werden. Wird das Startkapital von 300.000 Euro ausreichend sein? Kim kommen Zweifel: "Möchte es jetzt aber doch nicht machen" Gleich zu Beginn gibt es erste Probleme: Um das Investorenvisum überhaupt beantragen zu können, muss das Paar erst investieren. Doch selbst nach dem Antrag kann das Visum trotzdem nicht genehmigt werden. Sollte es dazu kommen, muss das Restaurant wieder verkauft werden. Ein hohes Risiko. Noch schwieriger wird es bei der Suche nach den geeigneten Räumlichkeiten. Bei einer Besichtigung entwickelt Kim plötzlich Ängste, die sie ihrem Mann verschwiegen hatte: "Ich wollte nicht diejenige sein, die sagt: 'Jetzt haben wir alles aufgegeben in Deutschland und ich möchte es jetzt aber doch nicht machen.'" Wird die Schriftstellerin ihre Zweifel über Bord werfen können oder endet die gesamte Auswanderung in einem Fiasko? Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr am heutigen Freitag um 20.15 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.

