Fans total begeistert: Kult-Auswanderin nicht mehr wiederzuerkennen

Hawaii - Viele kennen Konny (70) und Manuela Reimann (57) noch aus vergangenen " Goodbye Deutschland "-Folgen. 2004 wanderte das Paar von Hamburg nach Texas aus. Heute leben die beiden auf der Trauminsel Hawaii. Auf Instagram teilt vor allem Manuela, kurz "Manu", hin und wieder Einblicke aus ihrem Auswanderer-Leben. Ihr aktueller Post kam besonders gut bei der Community an.

Manuela "Manu" Reimann (57) hat sich für ihren Mädelsabend ganz schön herausgeputzt und mal eine ganz andere Seite von sich gezeigt. © Screenshot/Instagram/manuelareimann

In einem Video zeigte die 57-Jährige Ausschnitte ihrer "Girls Night". Am Sonntag hatten die Hamburgerin und ihre Mädels sich einen gemütlichen Abend im Kino gemacht und den zweiten Teil der Hollywoodkomödie "Der Teufel trägt Prada" geschaut.

Anlässlich des Modefilms ergriff auch Manu die Chance, sich mal so richtig in Schale zu werfen: Zu einem schwarzen Einteiler kombinierte die Auswanderin ein rosa-bordeaux-farbenes Halstuch und hielt – passend zum Filmtitel – eine beerenfarbene Prada-Tasche in die Linse. Dazu trug sie ihre blonden Haare offen und begeisterte mit einem natürlichen Make-up.

Ihr Look schien nicht nur ihr selbst zu gefallen, sondern vor allem auch bei ihren Followern gut anzukommen. Normalerweise kennen die Fans ihr Idol in legeren Alltagsklamotten und weitestgehend ungeschminkt. Diese Version der Wahlamerikanerin hat viele Nutzer aber regelrecht umgehauen.

"Wow, gar nicht wiederzuerkennen", brachte beispielsweise eine Followerin ihre Verzückung zum Ausdruck.