Schock-Geständnis von Gisele Oppermann: "Meine Tochter wurde angespuckt und getreten"

Jericoacoara (Brasilien) - Vor einiger Zeit hat Gisele Oppermann (38) zusammen mit ihrer Tochter Leni (12) Deutschland den Rücken gekehrt. Nach einer schwierigen Phase wollte das Mutter-Tochter-Duo einen Neustart in Brasilien wagen. Und der schien bitter nötig, wie das Ex-Topmodel in einer neuen " Goodbye Deutschland "-Spezialfolge auf RTL+ erzählt.

Gisele Oppermann (38) und ihre Tochter Leni (12) leben nun in Brasilien. Doch der Start in ihr neues Leben war holprig. © Screenshot/RTL+

"Meine Tochter wurde in der zweiten Klasse von einer Viertklässlerin angespuckt und getreten", enthüllt die 38-Jährige. Dass Leni regelmäßig in der Grundschule gemobbt wurde, habe laut Gisele auch einen Grund. Und der ist sie selbst.

In der Vergangenheit hatte die in Fortaleza geborene Brasilianerin durch ihre Teilnahme in diversen Shows wie "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" oder "Germany's Next Topmodel" mit ihrer Persönlichkeit polarisiert.

Mit ihren Heul-Ausbrüchen und Panik-Attacken wurde sie beim Publikum als "TV-Heulsuse" und "Dramaqueen" bekannt. Gisele weiß um ihren negativen Ruf: "Ich weiß nicht, ob ich die Situation so dramatisch mache oder das Drama mich findet."

Um ihrer Tochter fernab von jeglichen Mobbing-Angriffen ein unbeschwertes und glückliches Leben zu ermöglichen, war für das Ex-Model die Auswanderung somit unabdingbar.